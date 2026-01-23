Hindustan Hindi News
मेरी सोच ही खराब हो गई, सुसाइड नोट लिखकर कोटा में 27 वर्षीय महिला ने की आत्महत्या

Jan 23, 2026 07:38 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
रानपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक 27 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने मानसिक तनाव और लगातार बढ़ती सोच को अपनी मौत का कारण बताया है। हालांकि, पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर परेशान करने के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतका की दो माह पहले ही दूसरी बेटी हुई थी।

पुलिस के अनुसार, रानपुर निवासी टीना राठौर (27) ने गुरुवार शाम करीब 6 बजे अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलने पर परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शुक्रवार को न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की मॉर्च्यूरी में पोस्टमॉर्टम कराया गया। मामले की जांच रानपुर थाना पुलिस कर रही है।

रानपुर थाना के एसआई भीम सिंह ने बताया कि मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मृतका ने निजी कारणों और मानसिक परेशानी के चलते आत्महत्या करने की बात लिखी है। प्रारंभिक जांच में किसी तरह की जबरदस्ती के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन पीहर पक्ष के आरोपों को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

पति का बयान: घर में छोटी बेटी के साथ थी

मृतका के पति जॉनी राठौर ने बताया कि उनकी रानपुर में खल-चूरी की दुकान है। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे पत्नी टीना ने उन्हें चाय बनाकर पिलाई थी। उनके पिता कनवास जा रहे थे, इसलिए टीना ने बड़ी बेटी को तैयार किया। इसके बाद वह दुकान पर चले गए। उस समय घर में टीना और उनकी दो महीने की छोटी बेटी ही थीं।

शाम करीब 6 बजे जब वह दुकान से लौटे तो चाची ने बताया कि टीना काफी देर से गेट नहीं खोल रही है। आवाज लगाने पर अंदर से छोटी बेटी के रोने की आवाज आई। इस दौरान उनका चचेरा भाई मनीष भी मौके पर पहुंच गया। पड़ोस के मकान की छत से सीढ़ियों के जरिए अंदर जाकर देखा तो टीना फंदे से लटकी हुई थी। उसे तुरंत नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पति का कहना है कि पत्नी पर किसी तरह का कोई दबाव या तनाव नहीं था।

सुसाइड नोट में झलकी मानसिक पीड़ा

पुलिस को मिले सुसाइड नोट में टीना ने लिखा— “मुझे माफ कर देना सब लोग, मैं मेरी मर्जी से मर रही हूं। किसी की कोई गलती नहीं है। मेरी सोच ही खराब हो गई है, यह मुझे जीने नहीं दे रही। मरने का कभी सोचा नहीं था। आठ दिन से नींद नहीं आ रही है। दो महीने से खुद से ही परेशान हो गई हूं। हर चीज में ज्यादा सोचने लग गई हूं।”

नोट में आगे लिखा गया है कि मरने की सोच के कारण वह इतनी परेशान हो गई थी कि नींद में हाथ-पैर कांपने लगते थे। उसने यह भी लिखा कि उसके पति और ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है और पति ने हमेशा उसका और बच्चों का ध्यान रखा। “मैंने बहुत हिम्मत की, लेकिन रोज-रोज जीने की हिम्मत टूट जाती है,”— ऐसा उसने नोट में उल्लेख किया है।

भाई का आरोप: दूसरी बेटी के जन्म के बाद बढ़ी परेशानी

मृतका के बड़े भाई मनीष ने बताया कि टीना की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी। उसकी बड़ी बेटी चार साल की है, जबकि छोटी बेटी दो महीने की है। भाई का कहना है कि टीना पिछले कुछ महीनों से परेशान दिख रही थी, लेकिन उसने खुलकर किसी से अपनी परेशानी साझा नहीं की।

उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे उन्हें बहन की मौत की सूचना मिली। घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था, इसकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। भाई ने आरोप लगाया कि ससुराल में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। उनका कहना है कि सुसाइड नोट में इच्छा से मरने की बात लिखी गई है, लेकिन इससे यह भी संकेत मिलता है कि वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। दूसरी बेटी के जन्म के बाद से ही टीना ज्यादा परेशान रहने लगी थी।

पुलिस कर रही जांच

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुसाइड नोट, परिजनों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में किसी तरह की प्रताड़ना या अपराध सामने आता है तो संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा।

