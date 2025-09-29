kota tv actress rita sharma children death fire incident उठ जाएगा मेरा बेटा उठ जा बेटा, उठता क्यों नहीं; कोटा में बेटों की मौत के बाद शवों से लिपटकर रोई टीवी एक्टर्स, Kota Hindi News - Hindustan
कोटा

कोटा शहर की रात अचानक सन्नाटे से भर गई। अनंतपुरा थाना क्षेत्र की दीपश्री मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में जब धुएं के गुबार ने आसमान को छुआ, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह आग एक मां की पूरी दुनिया ही खा जाएगी।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कोटाMon, 29 Sep 2025 07:55 PM
कोटा शहर की रात अचानक सन्नाटे से भर गई। अनंतपुरा थाना क्षेत्र की दीपश्री मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में जब धुएं के गुबार ने आसमान को छुआ, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह आग एक मां की पूरी दुनिया ही खा जाएगी। टीवी एक्ट्रेस रीता शर्मा के घर में लगी आग ने उनके दो मासूम बेटों—8 साल के वीर और 16 साल के शौर्य—को छीन लिया। दोनों ही बच्चे सपनों से भरे हुए थे, लेकिन चंद मिनटों की लपटों और घुटते धुएं ने उनकी सांसें रोक दीं।

टीवी एक्ट्रेस रीता शर्मा अपने नाबालिग बेटों के शवों से लिपटकर चीख पड़ीं, “तू तो कभी बिना चश्मे के नहीं रहता था। आज कैसे बिना चश्मे के है? उठ जाएगा मेरा बेटा, उठ जाएगा। उठ जा, उठता क्यों नहीं है?” उनके शब्दों में दर्द और यकीन था। वह बार-बार दोनों लाडलों को उठाने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे बस गहरी नींद में सो रहे हैं और उनके कहने मात्र से उठकर बैठ जाएंगे। लेकिन यह मुमकिन नहीं था। उन दोनों बच्चों की मासूमियत और खुशियों से भरी दुनिया अब केवल याद बनकर रह गई थी, और जिन दोनों को उन्होंने अपनी आंचल में समेटकर रखा था, वही उनके कलेजे के टुकड़े अब उनके सामने लाइफ़लेस पड़े थे।

वीर महज 8 साल का था, लेकिन उसकी अदाकारी ने पहले ही छोटे पर्दे पर लोगों का दिल जीत लिया था। टीवी सीरियल रामायण में उसने ‘भरत’ का किरदार निभाया था। मासूम चेहरा, आत्मविश्वास से भरी आवाज़ और कैमरे पर सहजता से डायलॉग बोलने की क्षमता ने उसे सबका चहेता बना दिया। यही नहीं, वह जल्द ही सैफ अली खान की आने वाली फिल्म में उनके बचपन का किरदार निभाने वाला था। परिवार और रिश्तेदार अक्सर कहते थे – “ये बच्चा एक दिन बड़ा स्टार बनेगा।” लेकिन उस मासूम की जिंदगी की पटकथा इतनी छोटी लिखी गई थी कि वह अपने अगले रोल तक भी नहीं पहुंच पाया।

दूसरी तरफ, शौर्य—जो सिर्फ 16 साल का था—कोटा में हजारों स्टूडेंट्स की तरह IIT का सपना संजोए मेहनत कर रहा था। किताबों और कॉपियों से भरे उसके कमरे की दीवारों पर सफलता के पोस्टर लगे थे। दोस्तों के मुताबिक, वह बेहद पढ़ाकू, अनुशासित और मददगार स्वभाव का था। पिता अक्सर कहते थे कि “मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर बनेगा और छोटा बॉलीवुड में नाम कमाएगा।” लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंज़ूर था।

हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर यह रही कि जिस वक्त आग लगी, दोनों बच्चे घर में अकेले थे। पिता किसी भजन-संध्या कार्यक्रम में गए हुए थे और मां—टीवी एक्ट्रेस रीता शर्मा—मुंबई में शूटिंग पर थीं। उन्हें फोन पर यह खबर मिली तो वह बेसुध हो गईं। बताया जाता है कि जैसे ही उन्होंने सुना कि दोनों बेटों की दम घुटने से मौत हो गई है, उन्होंने चीखते हुए कहा—“मेरे वीर और शौर्य को कोई लौटा दो।”

रात करीब 2 बजे अचानक फ्लैट से धुआं निकलता देख पड़ोसी घबरा गए। किसी ने पुलिस को सूचना दी, तो किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार जब दरवाजा टूटा, तो सामने का नज़ारा देख सबकी आंखें भर आईं। दोनों बच्चे बेहोशी की हालत में पड़े थे। पड़ोसी उन्हें गोद में उठाकर अस्पताल ले भागे, लेकिन डॉक्टरों ने सिर्फ इतना कहा—“बहुत देर हो चुकी है।” यह सुनते ही पूरे अस्पताल का माहौल मातम में बदल गया।

जिस पिता ने अपने बेटों को कंधों पर खिलाया था, आज उन्हीं के शवों को कंधे पर उठाने की तैयारी करनी पड़ रही है। लेकिन दुख के बीच पिता ने बड़ा फैसला लिया—उन्होंने बेटों की आंखें डोनेट करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, “मेरे बेटे तो अब चले गए, लेकिन उनकी आंखों से कोई और दुनिया देखेगा, यही उनकी सबसे बड़ी यादगार होगी।” इस फैसले ने वहां मौजूद हर किसी को भावुक कर दिया।

पुलिस का मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। फ्लैट का ड्राइंग रूम पूरी तरह जल चुका है। शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि हादसे की पूरी जांच की जा रही है। मां के कोटा पहुंचने के बाद बच्चों का पोस्टमार्टम होगा।

कोटा, जिसे देशभर में IIT और मेडिकल की कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है, वहां हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपने सपनों को लेकर आते हैं। लेकिन इस बार, यह शहर एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना, जिसने सबको हिला कर रख दिया। दो मासूम जिंदगियां—एक पर्दे पर चमकने वाली और दूसरी पढ़ाई में उड़ान भरने वाली—एक ही रात में बुझ गईं।

