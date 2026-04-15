कोटा में बहन की डोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी,सड़क हादसे में मौत

राजस्थान के कोटा जिले से एक बेहद दर्दनाक और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियों के बीच एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटी बहन की शादी से महज चार दिन पहले बड़े भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई।

राजस्थान के कोटा जिले से एक बेहद दर्दनाक और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियों के बीच एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटी बहन की शादी से महज चार दिन पहले बड़े भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ एक परिवार को झकझोर दिया, बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

शादी की तैयारियों के बीच छाया मातम जानकारी के अनुसार, कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में बारां-लालसोट स्टेट हाईवे-120 पर बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों पर सवार युवक उछलकर करीब 10 से 12 फीट दूर जाकर चंबल नदी के पुल की रेलिंग से टकरा गए। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

बहन को लाने निकला था भाई, मौत ने रास्ता रोक लिया मृतक की पहचान शिवम मीणा (21) निवासी कोटा खुर्द (बूंदी) के रूप में हुई है। शिवम अपनी छोटी बहन की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशी इतनी जल्दी मातम में बदल जाएगी। शिवम अपनी बड़ी बहन को लेने मध्यप्रदेश के श्योपुर स्थित उसके ससुराल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह दर्दनाक हादसा हो गया।

इकलौते भाई की मौत से टूटा परिवार बताया जा रहा है कि शिवम अपनी दो बहनों का इकलौता भाई था। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी और अब वह अपनी बहन की शादी को लेकर बेहद उत्साहित था। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। बहन की शादी की खुशियां अब आंसुओं में बदल गई हैं।

दो अन्य युवक घायल, हायर सेंटर रेफर हादसे में दूसरी बाइक पर सवार अक्षय मीणा (24) निवासी किशनवास, इटावा और भीम सिंह गुर्जर निवासी सवाई माधोपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इटावा अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद शिवम को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

एग्जाम देने जा रहा था अक्षय, रास्ते में लिया था लिफ्ट पुलिस के अनुसार, अक्षय मीणा आईटीआई का एग्जाम देने टोंक जा रहा था। रास्ते में भीम सिंह ने उससे लिफ्ट ली थी। भीम सिंह को लबाना तक जाना था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हादसे ने दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया भयावह मंजर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक बाइक कोटा खुर्द से इटावा की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी बाइक इटावा से टोंक की तरफ जा रही थी। चंबल नदी के पुल पर दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवक हवा में उछलकर पुल की रेलिंग से जा टकराए। हादसे का मंजर इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग भी सन्न रह गए।