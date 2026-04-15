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कोटा में बहन की डोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी,सड़क हादसे में मौत

Apr 15, 2026 07:31 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान के कोटा जिले से एक बेहद दर्दनाक और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियों के बीच एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटी बहन की शादी से महज चार दिन पहले बड़े भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। 

कोटा में बहन की डोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी,सड़क हादसे में मौत

राजस्थान के कोटा जिले से एक बेहद दर्दनाक और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियों के बीच एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटी बहन की शादी से महज चार दिन पहले बड़े भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ एक परिवार को झकझोर दिया, बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

शादी की तैयारियों के बीच छाया मातम

जानकारी के अनुसार, कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में बारां-लालसोट स्टेट हाईवे-120 पर बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों पर सवार युवक उछलकर करीब 10 से 12 फीट दूर जाकर चंबल नदी के पुल की रेलिंग से टकरा गए। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

बहन को लाने निकला था भाई, मौत ने रास्ता रोक लिया

मृतक की पहचान शिवम मीणा (21) निवासी कोटा खुर्द (बूंदी) के रूप में हुई है। शिवम अपनी छोटी बहन की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशी इतनी जल्दी मातम में बदल जाएगी। शिवम अपनी बड़ी बहन को लेने मध्यप्रदेश के श्योपुर स्थित उसके ससुराल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह दर्दनाक हादसा हो गया।

इकलौते भाई की मौत से टूटा परिवार

बताया जा रहा है कि शिवम अपनी दो बहनों का इकलौता भाई था। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी और अब वह अपनी बहन की शादी को लेकर बेहद उत्साहित था। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। बहन की शादी की खुशियां अब आंसुओं में बदल गई हैं।

दो अन्य युवक घायल, हायर सेंटर रेफर

हादसे में दूसरी बाइक पर सवार अक्षय मीणा (24) निवासी किशनवास, इटावा और भीम सिंह गुर्जर निवासी सवाई माधोपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इटावा अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद शिवम को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

एग्जाम देने जा रहा था अक्षय, रास्ते में लिया था लिफ्ट

पुलिस के अनुसार, अक्षय मीणा आईटीआई का एग्जाम देने टोंक जा रहा था। रास्ते में भीम सिंह ने उससे लिफ्ट ली थी। भीम सिंह को लबाना तक जाना था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हादसे ने दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया भयावह मंजर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक बाइक कोटा खुर्द से इटावा की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी बाइक इटावा से टोंक की तरफ जा रही थी। चंबल नदी के पुल पर दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवक हवा में उछलकर पुल की रेलिंग से जा टकराए। हादसे का मंजर इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग भी सन्न रह गए।

गांव में पसरा सन्नाटा, शादी की जगह उठेगा मातम

शिवम की मौत की खबर जैसे ही उसके गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जिस घर में कुछ दिनों बाद शहनाइयां बजनी थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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