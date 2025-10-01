kota ravan effigy burning dussehra festival 221 feet tallest भारी बारिश में सीना ताने खड़ा रहा 221 फीट का रावण,कल कोटा में होगा अहंकार का दहन, Kota Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़कोटाkota ravan effigy burning dussehra festival 221 feet tallest

भारी बारिश में सीना ताने खड़ा रहा 221 फीट का रावण,कल कोटा में होगा अहंकार का दहन

मंगलवार की झमाझम बारिश ने शहरवासियों की रफ्तार रोक दी, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा रावण बारिश से भी न डिगा। दशहरा मैदान में खड़ा 221 फीट लंबा रावण मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कोटाWed, 1 Oct 2025 10:00 PM
share Share
Follow Us on
भारी बारिश में सीना ताने खड़ा रहा 221 फीट का रावण,कल कोटा में होगा अहंकार का दहन

राजस्थान में मंगलवार की झमाझम बारिश ने शहरवासियों की रफ्तार रोक दी, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा रावण बारिश से भी न डिगा। दशहरा मैदान में खड़ा 221 फीट लंबा रावण मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो—“बारिश? मेरे लिए कौन सी नई बात है!”

इस विशालकाय रावण को बनाने में करीब चार महीने की मेहनत लगी और खर्चा आया 44 लाख रुपए। सोमवार को क्रेन की मदद से इसे खड़ा किया गया। खास बात यह कि रावण पूरी तरह वॉटरप्रूफ है, इसलिए बारिश में भी इसे कोई नुकसान नहीं हुआ।

दिल्ली का 210 फीट वाला रावण अब पीछे रह गया। कोटा का 221 फीट लंबा रावण जल्द ही एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। 2019 में चंडीगढ़ में इतना बड़ा रावण बना था, लेकिन खड़ा नहीं हो सका।

इस बार का रावण लंबा, स्लिम और रौबदार नजर आ रहा है। चेहरा 25 फीट लंबा और करीब 300 किलो वजनी है। ऊपर से बड़ी मूंछें और रौबदार हावभाव इसे देखने वालों को चौंका रहे हैं। 60 फीट के मुकुट और तलवार 50 फीट लंबी है। 40 फीट की जूतियों में खड़े होकर यह रावण किसी महाबली की तरह दिख रहा है।

रावण को लाल, हरे और नीले रंग के कपड़ों से सजाया गया है। मुकुट और ढाल में कलरफुल LED लाइट्स लगी हैं, जो रात में इसे और भी आकर्षक बना रही हैं। पुतले में 25 रिमोट कंट्रोल पॉइंट्स भी लगाए गए हैं।

इतनी ऊंचाई वाले रावण को खड़ा करने के लिए मैदान के पूर्व दिशा में नया दहन स्थल तैयार किया गया। इसमें 26x24 फीट का आरसीसी फाउंडेशन, स्टील रोड और आठ लोहे की रस्सियों का सहारा लिया गया। 220 टन और 100 टन की हाइड्रोलिक क्रेन ने पुतले को मजबूती से खड़ा किया।

बारिश में भी रावण खड़ा रहा और लोगों ने मज़ाक में कहा—“ये कोई आम रावण नहीं, वॉटरप्रूफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला रावण है।”

सभी की निगाहें अब दशहरे के दिन 2 अक्टूबर पर टिकी हैं। आतिशबाज़ी और धमाकों के बीच 221 फीट का यह महाबली रावण धड़ाम से गिरते ही कोटा का दशहरा इतिहास में दर्ज हो जाएगा।

Kota News Dussehra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।