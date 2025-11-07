कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात, नर्सिंगकर्मी की पत्नी और मासूम बेटी की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप

संक्षेप: कोटा में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। आरकेपुरम थाना क्षेत्र के रोजड़ी इलाके में नर्सिंगकर्मी की पत्नी और 8 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

कोटा में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। आरकेपुरम थाना क्षेत्र के रोजड़ी इलाके में नर्सिंगकर्मी की पत्नी और 8 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जब नर्सिंगकर्मी शाम को अस्पताल से घर लौटा, तो उसने दोनों को कमरे में अचेत अवस्था में पड़ा पाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पति भगवान वैष्णव, जो एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर हैं, ने बताया कि उनकी पत्नी ज्योति (32) और बेटी अनु (8) दिनभर घर पर ही थीं। शाम को जब वे काम से लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, तो उन्होंने किसी तरह अंदर जाकर देखा तो पत्नी और बेटी बेहोश पड़ी थीं।

भगवान ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई है।

सूचना पर आरकेपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मां-बेटी के शवों को न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया है।