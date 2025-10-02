kota neet student death lucky chaudhary suicide case rajasthan news पापा, मैं कमजोर नहीं हूं…फिर क्यों थम गई लकी की सांसें? कोटा में नीट स्टूडेंट की मौत ने छोड़े सवाल, Kota Hindi News - Hindustan
पापा, मैं कमजोर नहीं हूं…फिर क्यों थम गई लकी की सांसें? कोटा में नीट स्टूडेंट की मौत ने छोड़े सवाल

पापा, मैं कमजोर नहीं हूं, जो सुसाइड कर लूं। 20 साल का लकी चौधरी अक्सर अपने पिता से यही कहता था। लेकिन बुधवार को वह विज्ञान नगर स्थित अपने पीजी कमरे में फंदे पर लटका मिला।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कोटाThu, 2 Oct 2025 08:59 PM
पापा, मैं कमजोर नहीं हूं, जो सुसाइड कर लूं। 20 साल का लकी चौधरी अक्सर अपने पिता से यही कहता था। लेकिन बुधवार को वह विज्ञान नगर स्थित अपने पीजी कमरे में फंदे पर लटका मिला। दिल्ली का रहने वाला लकी कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था। उसकी मौत ने सिर्फ एक परिवार का सहारा नहीं छीना, बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ दिया जो हर साल हजारों परिवार अपने बच्चों को यहां भेजते समय रखते हैं।

गुरुवार को जब पिता दिलीप चौधरी बेटे का शव लेने कोटा पहुंचे तो आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने बिलखते हुए कहा – “हमने उसे दो साल पहले बड़े सपनों के साथ कोटा भेजा था। वह कहता था- मैं कमजोर नहीं हूं। लेकिन आज मेरा इकलौता बेटा ही चला गया।”

लकी चौधरी दिल्ली का रहने वाला था और मेडिकल में करियर बनाने का सपना लेकर कोटा आया था। शुरू में हॉस्टल में रहा, बाद में विज्ञान नगर में पीजी लेकर पढ़ाई करने लगा।

पिता के मुताबिक, एक हफ्ते पहले लकी ने पैसों की तंगी का जिक्र किया था। उसने अपनी बहन को बताया था कि उसने दोस्त से 40 हजार रुपए उधार लिए हैं। परिवार ने तुरंत 10 हजार रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाए और बाकी जल्द देने का भरोसा दिलाया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बातचीत उसकी आखिरी परेशानियों का इशारा थी।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के बाद लकी का मोबाइल, पर्स और बैग उसके कमरे से गायब मिले। वहीं पीजी के पास वाले कमरे में रहने वाला बिहार का युवक फरार है। परिजनों का आरोप है कि इसी युवक से लकी का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और वह उसे परेशान करता था।

पिता दिलीप चौधरी कहते हैं – “मैं उससे अक्सर पूछता था कि कोटा में इतने बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं। वह कहता था- पापा, मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगा। मैं कमजोर नहीं हूं। लेकिन आज जो हुआ है, उससे यकीन नहीं होता कि यह सुसाइड है।”

थाना प्रभारी मुकेश मीणा ने बताया कि लकी ने इस साल किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया था और वह सेल्फ स्टडी कर रहा था। मौके से नीट के नोट्स, सिगरेट और शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। मोबाइल और पर्स गायब हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और फरार युवक की तलाश की जा रही है।

लकी की मौत ने परिवार को गहरे अंधेरे में धकेल दिया है। पिता का रो-रोकर सिर्फ एक ही सवाल है – “अगर मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं था, तो फिर उसकी सांसें अचानक क्यों थम गईं?”

