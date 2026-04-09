कोटा में डेढ़ साल की बच्ची संग निकले युवक की चाकू गोदकर हत्या
राजस्थान के कोटा शहर में देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां डेढ़ साल की बच्ची को चॉकलेट दिलाने जा रहे युवक की बीच रास्ते में चाकू मारकर हत्या कर दी गई।
राजस्थान के कोटा शहर में देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां डेढ़ साल की बच्ची को चॉकलेट दिलाने जा रहे युवक की बीच रास्ते में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुरा इलाके की है, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है।
मृतक की पहचान सलमान के रूप में हुई है, जो मंगलवार रात करीब 8 बजे अपनी डेढ़ साल की बच्ची को लेकर घर से निकला था। परिवार के अनुसार, वह बच्ची को पास की दुकान से चॉकलेट दिलाने जा रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में उसकी जान ले ली जाएगी।
सुनियोजित तरीके से किया हमला
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सोहेल उर्फ मोंटू ने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहले से घात लगाए बैठा था। जैसे ही सलमान वहां पहुंचा, आरोपी ने पीछे से उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया।
अचानक हुए इस हमले से सलमान कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि सलमान पर करीब छह बार चाकू से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा।
मासूम भी हुई हमले की चपेट में
इस वारदात का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि सलमान के साथ मौजूद डेढ़ साल की बच्ची भी इस हमले की चपेट में आ गई। आरोपी द्वारा फेंका गया मिर्च पाउडर बच्ची की आंखों में भी चला गया, जिससे वह जोर-जोर से रोने लगी।
घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और घायल सलमान को अस्पताल पहुंचाया।
अस्पताल में तोड़ा दम
स्थानीय लोगों की मदद से सलमान को तुरंत कोटा के एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और देर रात करीब 12 बजे उसने दम तोड़ दिया।
युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, वहीं इलाके में दहशत का माहौल बन गया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एडिशनल एसपी दिलीप सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की।
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट के आधार पर महज 12 घंटे के भीतर आरोपी सोहेल उर्फ मोंटू को डिटेन कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह हत्या पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी और इसके पीछे पुरानी दुश्मनी मुख्य कारण है।
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा
पुलिस ने बुधवार को परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस हत्या के पीछे और कौन-कौन शामिल हो सकते हैं।
इलाके में दहशत, सुरक्षा पर सवाल
इस वारदात के बाद रामपुरा इलाके में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि इस तरह की सरेआम हत्या ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं, परिजन आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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