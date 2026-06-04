Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी के 17 वर्षीय छात्र ने कोटा में की आत्महत्या, इंजीनियरिंग की कर रहा था तैयारी

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

देशभर के लाखों छात्रों के सपनों को उड़ान देने वाली शिक्षा नगरी कोटा में एक बार फिर एक युवा जिंदगी की दुखद समाप्ति ने सभी को झकझोर दिया है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय छात्र का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। 

यूपी के 17 वर्षीय छात्र ने कोटा में की आत्महत्या, इंजीनियरिंग की कर रहा था तैयारी

देशभर के लाखों छात्रों के सपनों को उड़ान देने वाली शिक्षा नगरी कोटा में एक बार फिर एक युवा जिंदगी की दुखद समाप्ति ने सभी को झकझोर दिया है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय छात्र का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना जवाहर नगर थाना क्षेत्र की है, जहां छात्र किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा था।

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के निवासी आर्यन ओझा के रूप में हुई है। आर्यन पिछले दो वर्षों से कोटा में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। गुरुवार को जब कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो आसपास के लोगों को संदेह हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। छात्र का शव फंदे से लटका हुआ मिला।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू

जवाहर नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मामले की जांच कर रहे एएसआई जवाहरलाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है। हालांकि छात्र ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

पुलिस को छात्र के कमरे से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में जांच का फोकस छात्र के मोबाइल फोन, उसकी दिनचर्या और करीबी दोस्तों से बातचीत पर है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले छात्र किसी प्रकार के मानसिक तनाव या अन्य व्यक्तिगत परेशानी से गुजर रहा था या नहीं।

परिजनों को दी गई सूचना, पोस्टमार्टम का इंतजार

घटना की जानकारी मिलते ही छात्र के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। छात्र की असमय मौत की खबर से परिवार में शोक का माहौल है। वहीं कोटा में पढ़ाई कर रहे अन्य छात्रों और कोचिंग संस्थानों के बीच भी इस घटना को लेकर चर्चा बनी हुई है।

शिक्षा नगरी पर फिर उठे सवाल

देश-विदेश में शिक्षा नगरी के रूप में पहचान बना चुका कोटा हर साल लाखों छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आकर्षित करता है। यहां छात्र अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, घर-परिवार से दूर रहने की चुनौती और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता कई बार छात्रों पर मानसिक रूप से भारी पड़ती है। परिणामों और रैंकिंग की दौड़ में कुछ छात्र खुद को अकेला और असफल महसूस करने लगते हैं।

प्रशासन के प्रयासों के बावजूद चुनौती बरकरार

छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन, कोचिंग संस्थान और विभिन्न सामाजिक संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। छात्रों के लिए काउंसलिंग सत्र, हेल्पलाइन, मनोरंजन गतिविधियां और मोटिवेशनल कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके बावजूद आत्महत्या की घटनाएं पूरी तरह थम नहीं पाई हैं।

आर्यन ओझा की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और छात्र की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

इनपुट - योगेंद्र महावर,कोटा

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Suicide Kota News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।