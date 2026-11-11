झालावाड़ में नॉर्मल डिलीवरी के बाद बिगड़ी प्रसूता की हालत, कोटा में मौत

बारां जिले के मेहरमाचांद गांव की रहने वाली पुष्पा बैरवा को 27 अक्टूबर को झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उसने नॉर्मल डिलीवरी से एक बच्ची को जन्म दिया।

कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएसबी में भर्ती होने के समय पुष्पा की हालत बेहद गंभीर थी। अत्यधिक ब्लीडिंग के चलते उसके शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो चुके थे।

कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत हो गई। प्रसव के बाद शुरू हुई तेज ब्लीडिंग ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। झालावाड़ अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्ची को जन्म देने वाली पुष्पा बैरवा की हालत इतनी बिगड़ी कि उसे 5 से 6 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ा। जब वहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद ब्लीडिंग नहीं रुकी तो उसे कोटा रेफर कर दिया गया। यहां करीब 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद सोमवार देर रात पुष्पा ने दम तोड़ दिया। पुष्पा का यह पहला प्रसव था। जिस घर में बच्ची के जन्म की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां अब मातम पसरा है।

बारां जिले के मेहरमाचांद गांव की रहने वाली पुष्पा बैरवा को 27 अक्टूबर को झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उसने नॉर्मल डिलीवरी से एक बच्ची को जन्म दिया। परिवार को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन प्रसव के करीब एक घंटे बाद ही अचानक पुष्पा को अत्यधिक ब्लीडिंग शुरू हो गई। देखते ही देखते उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने ब्लीडिंग रोकने के लिए प्रयास किए और 5 से 6 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। इसके बाद उसे कोटा रेफर कर दिया गया।

किडनी ने साथ देना छोड़ा, वेंटिलेटर पर पहुंची जिंदगी कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएसबी में भर्ती होने के समय पुष्पा की हालत बेहद गंभीर थी। अत्यधिक ब्लीडिंग के चलते उसके शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो चुके थे। किडनी, फेफड़ों और लीवर पर इसका गंभीर असर पड़ा था। यहां तक कि उसका यूरिन आउटपुट भी बंद हो गया था। डॉक्टरों को उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए डायलिसिस की मदद से इलाज शुरू किया गया।

डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी हालत सुधारने में जुटी रही। इलाज के दौरान कुछ उम्मीद भी जगी। किडनी की स्थिति में सुधार होने लगा और यूरिन आउटपुट भी दोबारा शुरू हो गया। परिवार को लगा कि शायद अब पुष्पा की हालत संभल जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। सांस लेने के लिए वह पूरी तरह वेंटिलेटर पर निर्भर थी।

डॉ. विकास खंडेलिया ने बताया कि पुष्पा जब झालावाड़ से रेफर होकर आई थी, तब उसकी हालत काफी खराब थी। यूरिन आउटपुट बंद था। उसे वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। तमाम कोशिशों के बाद किडनी में सुधार दिखाई देने लगा था और यूरिन भी आने लगा था, लेकिन उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। आखिरकार सोमवार देर रात उसकी मौत हो गई।

अक्टूबर में चार प्रसूताओं की जा चुकी है जान कोटा में प्रसूताओं की मौत का यह मामला अकेला नहीं है। अक्टूबर महीने में ही कोटा के अलग-अलग अस्पतालों में चार प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। 16 अक्टूबर को रेशमा (40) ने न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इसके अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को रोशन बैरवा की भी न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई थी।

इसके बाद 23 अक्टूबर को छबड़ा (बारां) निवासी शबनम बानो (26) का कोटा के जेके लोन अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। वहीं 27 अक्टूबर को रशू भील की मौत हो गई थी। अब पुष्पा बैरवा की मौत ने एक बार फिर प्रसूताओं के इलाज और उनकी गंभीर होती हालत को लेकर चिंता बढ़ा दी है।