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हम तो गुंडे हैं मैडम जी पर रील बनाते मिले छात्र; कोटा के सरकारी स्कूल का VIDEO वायरल

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
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पढ़ाई, स्मार्ट लर्निंग और डिजिटल शिक्षा के लिए बनाए गए सरकारी स्कूल के डिजिटल क्लासरूम में जब किताबों की जगह रील और पढ़ाई की जगह हरियाणवी गाने पर एक्टिंग होने लगे, तो सवाल उठना तय था। राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर स्थित एक सरकारी स्कूल का ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो में कुछ छात्र स्कूल के डिजिटल क्लासरूम के अंदर हरियाणवी गाने ‘हम तो गुंडे हैं मैडम जी…’ पर रील बनाते नजर आ रहे हैं।

रील वायरल होते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रशासन से तत्काल जवाब तलब करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जाएगा कि वीडियो कब बनाया गया, उस समय स्कूल में कौन-कौन जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद थे और छात्रों के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंचे।

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डिजिटल क्लासरूम में कैमरा ऑन, पढ़ाई ऑफ!

जानकारी के मुताबिक यह मामला कोटा जिले के सुल्तानपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। वायरल वीडियो में कुछ छात्र डिजिटल क्लासरूम के अंदर मोबाइल कैमरे के सामने हरियाणवी गाने पर अभिनय करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बैकग्राउंड में ‘हम तो गुंडे हैं मैडम जी…’ गाना बज रहा है और छात्र उसी के मुताबिक रील शूट करते नजर आते हैं।

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जिस डिजिटल क्लासरूम को आधुनिक शिक्षा और स्मार्ट लर्निंग के लिए तैयार किया गया, वह आखिर रील बनाने का स्टूडियो कैसे बन गया?

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स्कूल प्रशासन से मांगी गई पूरी रिपोर्ट

वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन से पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि घटना स्कूल समय के दौरान हुई या छुट्टी के बाद। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि छात्रों ने मोबाइल का इस्तेमाल किसकी अनुमति से किया और उस समय निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी।

अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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प्रधानाचार्य बोले— जांच के बाद होगी कार्रवाई

स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानाचार्य के अनुसार फिलहाल वीडियो की सत्यता, उसका समय और परिस्थितियों की पुष्टि की जा रही है ताकि तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जा सके।

डिजिटल शिक्षा की निगरानी पर उठे सवाल

इस घटना ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार लगातार सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड और आधुनिक शिक्षण संसाधनों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। ऐसे में यदि इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल पढ़ाई के बजाय सोशल मीडिया रील बनाने के लिए होने लगे तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

शिक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि डिजिटल संसाधनों के साथ-साथ उनकी निगरानी और जिम्मेदारी तय करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि उनका दुरुपयोग न हो।

जांच रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर

फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है। शिक्षा विभाग स्कूल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद यह साफ होगा कि वीडियो कब बनाया गया, इसमें कितने छात्र शामिल थे, नियमों का उल्लंघन किस स्तर पर हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

यदि जांच में लापरवाही साबित होती है तो संबंधित छात्रों के साथ-साथ जिम्मेदार कर्मचारियों पर भी विभागीय कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल एक वायरल रील ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम के इस्तेमाल और उसकी निगरानी को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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