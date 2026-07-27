हम तो गुंडे हैं मैडम जी पर रील बनाते मिले छात्र; कोटा के सरकारी स्कूल का VIDEO वायरल

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पढ़ाई, स्मार्ट लर्निंग और डिजिटल शिक्षा के लिए बनाए गए सरकारी स्कूल के डिजिटल क्लासरूम में जब किताबों की जगह रील और पढ़ाई की जगह हरियाणवी गाने पर एक्टिंग होने लगे, तो सवाल उठना तय था। राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर स्थित एक सरकारी स्कूल का ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो में कुछ छात्र स्कूल के डिजिटल क्लासरूम के अंदर हरियाणवी गाने ‘हम तो गुंडे हैं मैडम जी…’ पर रील बनाते नजर आ रहे हैं।

रील वायरल होते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रशासन से तत्काल जवाब तलब करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जाएगा कि वीडियो कब बनाया गया, उस समय स्कूल में कौन-कौन जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद थे और छात्रों के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंचे।

डिजिटल क्लासरूम में कैमरा ऑन, पढ़ाई ऑफ! जानकारी के मुताबिक यह मामला कोटा जिले के सुल्तानपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। वायरल वीडियो में कुछ छात्र डिजिटल क्लासरूम के अंदर मोबाइल कैमरे के सामने हरियाणवी गाने पर अभिनय करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बैकग्राउंड में ‘हम तो गुंडे हैं मैडम जी…’ गाना बज रहा है और छात्र उसी के मुताबिक रील शूट करते नजर आते हैं।

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जिस डिजिटल क्लासरूम को आधुनिक शिक्षा और स्मार्ट लर्निंग के लिए तैयार किया गया, वह आखिर रील बनाने का स्टूडियो कैसे बन गया?

स्कूल प्रशासन से मांगी गई पूरी रिपोर्ट वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन से पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि घटना स्कूल समय के दौरान हुई या छुट्टी के बाद। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि छात्रों ने मोबाइल का इस्तेमाल किसकी अनुमति से किया और उस समय निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी।

अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानाचार्य बोले— जांच के बाद होगी कार्रवाई स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानाचार्य के अनुसार फिलहाल वीडियो की सत्यता, उसका समय और परिस्थितियों की पुष्टि की जा रही है ताकि तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जा सके।

डिजिटल शिक्षा की निगरानी पर उठे सवाल इस घटना ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार लगातार सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड और आधुनिक शिक्षण संसाधनों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। ऐसे में यदि इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल पढ़ाई के बजाय सोशल मीडिया रील बनाने के लिए होने लगे तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

शिक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि डिजिटल संसाधनों के साथ-साथ उनकी निगरानी और जिम्मेदारी तय करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि उनका दुरुपयोग न हो।

जांच रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है। शिक्षा विभाग स्कूल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद यह साफ होगा कि वीडियो कब बनाया गया, इसमें कितने छात्र शामिल थे, नियमों का उल्लंघन किस स्तर पर हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।