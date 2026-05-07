कोटा सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी के 48 घंटे बाद दूसरी मौत, 4 महिलाओं को जयपुर भेजने की तैयारी

कोटा के न्यू मेडिकल हॉस्पिटल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। गुरुवार सुबह अस्पताल में भर्ती एक और महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान ज्योति (20) के रूप में हुई है।

कोटा के न्यू मेडिकल हॉस्पिटल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। गुरुवार सुबह अस्पताल में भर्ती एक और महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान ज्योति (20) के रूप में हुई है। इससे पहले 5 मई को पायल (28) नाम की महिला की भी मौत हो चुकी है। लगातार दूसरी मौत के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

वेंटिलेटर पर लेने के बाद डॉक्टरों ने की मौत की पुष्टि जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे ज्योति की हालत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उसे तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर लिया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों द्वारा डेथ कंफर्म किए जाने के बाद अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया।

शव लेने से परिजनों का इनकार, अस्पताल के बाहर धरना महिला की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया। न्यू मेडिकल हॉस्पिटल के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (SSB) के बाहर परिजन और कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है।

सीजेरियन ऑपरेशन के बाद 6 महिलाओं की बिगड़ी थी तबीयत दरअसल, न्यू मेडिकल हॉस्पिटल के गायनिक वार्ड में सीजेरियन ऑपरेशन के बाद 6 महिलाओं की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। बताया जा रहा है कि इन महिलाओं की किडनी प्रभावित हुई और हालत लगातार खराब होती चली गई। इनमें पायल और ज्योति की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी महिलाओं का इलाज जारी है।

टेक्निकल जांच में जुटी प्रशासन की टीम मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार सुबह कलेक्टर पीयूष समारिया अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए टेक्निकल टीम गठित की गई है। टीम यह पता लगाने में जुटी है कि महिलाओं को दी गई दवाइयां क्लिनिकली सही थीं या नहीं। दवाओं और इलाज की पूरी प्रक्रिया का एनालिसिस किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौतों के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

परिवारों में मातम, नवजात को दादी संभाल रही 5 मई को मृत हुई पायल के घर में मातम पसरा हुआ है। पायल के नवजात बेटे की देखभाल अब उसकी दादी कर रही है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी बहू की जान गई। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते सही इलाज मिलता तो दोनों महिलाओं की जान बचाई जा सकती थी।

तीन महिलाओं को जयपुर रेफर करने की तैयारी अस्पताल में भर्ती धन्नी, सुशीला और रागिनी समेत अन्य महिलाओं की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टरों ने इन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि कुछ परिजन महिलाओं को जयपुर ले जाने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हैं। प्रशासन लगातार परिजनों से समझाइश कर रहा है।