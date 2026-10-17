कोटा के कोचिंग सेंटर में खिलौने की बंदूक से खूनी झगड़ा, JEE की तैयारी कर रहे दो नाबालिग भिड़े
हमले में छात्र घायल हो गया और परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद वहां दूसरे स्टूडेंट की भीड़ जमा हो गई। घायल छात्र को तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
राजस्थान के कोटा में JEE की तैयारी कर रहे दो नाबालिग छात्रों के बीच हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया। कोचिंग परिसर में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक छात्र ने खिलौने वाली बंदूक के बट से बिहार के रहने वाले दूसरे छात्र के सिर पर वार कर दिया। हमले में छात्र घायल होकर फर्श पर गिर पड़ा। परिसर में छात्र को लहूलुहान हालत में देखकर हड़कंप मच गया। दूसरे स्टूडेंट भी मौके पर जमा हो गए।
घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र स्थित एक कोचिंग परिसर की है। दोनों छात्र नाबालिग हैं और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पढ़ाई के लिए कोटा आए दो छात्र आपस में भिड़ गए और विवाद में एक छात्र को अस्पताल पहुंचाना पड़ा।
खिलौने की बंदूक के बट से सिर पर किया वार
पुलिस के मुताबिक, दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। शुरुआत में हुई कहासुनी ने कब मारपीट का रूप ले लिया, इसकी पूरी जानकारी सामने आना बाकी है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के रहने वाले छात्र ने कथित तौर पर खिलौने वाली बंदूक के बट से बिहार के छात्र के सिर पर हमला कर दिया।
हमले में छात्र घायल हो गया और परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद वहां दूसरे स्टूडेंट की भीड़ जमा हो गई। घायल छात्र को तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
इस घटना में इस्तेमाल की गई बंदूक खिलौने वाली बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, छात्र ने उसके बट से सिर पर वार किया था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था।
यूपी और बिहार के रहने वाले हैं दोनों छात्र
डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि दोनों छात्र JEE की तैयारी कर रहे हैं। इनमें एक उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार का रहने वाला है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी दौरान यूपी के छात्र ने बिहार के छात्र के सिर पर खिलौने वाली बंदूक के बट से वार कर दिया।
घटना के बाद कोचिंग परिसर में मौजूद अन्य छात्रों के बीच भी हलचल मच गई। घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
घायल छात्र की मां ने दर्ज कराया मामला
घायल छात्र अपनी मां के साथ कोटा में रहता है। घटना के बाद उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस घटना के कारणों और झगड़े से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
दोनों छात्रों के नाबालिग होने के कारण मामले में उनकी उम्र और घटना से जुड़ी परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक विवाद की असली वजह को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
आखिर किस बात पर भिड़े छात्र?
कोटा देशभर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा केंद्र है। यहां हजारों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करते हैं। ऐसे में कोचिंग परिसर के भीतर दो नाबालिग छात्रों के बीच हुआ यह विवाद कई सवाल खड़े करता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।