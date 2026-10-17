कोटा के कोचिंग सेंटर में खिलौने की बंदूक से खूनी झगड़ा, JEE की तैयारी कर रहे दो नाबालिग भिड़े

हमले में छात्र घायल हो गया और परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद वहां दूसरे स्टूडेंट की भीड़ जमा हो गई। घायल छात्र को तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

पुलिस के मुताबिक, दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। शुरुआत में हुई कहासुनी ने कब मारपीट का रूप ले लिया, इसकी पूरी जानकारी सामने आना बाकी है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के रहने वाले छात्र ने कथित तौर पर खिलौने वाली बंदूक के बट से बिहार के छात्र के सिर पर हमला कर दिया।

राजस्थान के कोटा में JEE की तैयारी कर रहे दो नाबालिग छात्रों के बीच हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया। कोचिंग परिसर में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक छात्र ने खिलौने वाली बंदूक के बट से बिहार के रहने वाले दूसरे छात्र के सिर पर वार कर दिया। हमले में छात्र घायल होकर फर्श पर गिर पड़ा। परिसर में छात्र को लहूलुहान हालत में देखकर हड़कंप मच गया। दूसरे स्टूडेंट भी मौके पर जमा हो गए।

घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र स्थित एक कोचिंग परिसर की है। दोनों छात्र नाबालिग हैं और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पढ़ाई के लिए कोटा आए दो छात्र आपस में भिड़ गए और विवाद में एक छात्र को अस्पताल पहुंचाना पड़ा।

खिलौने की बंदूक के बट से सिर पर किया वार पुलिस के मुताबिक, दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। शुरुआत में हुई कहासुनी ने कब मारपीट का रूप ले लिया, इसकी पूरी जानकारी सामने आना बाकी है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के रहने वाले छात्र ने कथित तौर पर खिलौने वाली बंदूक के बट से बिहार के छात्र के सिर पर हमला कर दिया।

हमले में छात्र घायल हो गया और परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद वहां दूसरे स्टूडेंट की भीड़ जमा हो गई। घायल छात्र को तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

इस घटना में इस्तेमाल की गई बंदूक खिलौने वाली बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, छात्र ने उसके बट से सिर पर वार किया था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था।

यूपी और बिहार के रहने वाले हैं दोनों छात्र डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि दोनों छात्र JEE की तैयारी कर रहे हैं। इनमें एक उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार का रहने वाला है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी दौरान यूपी के छात्र ने बिहार के छात्र के सिर पर खिलौने वाली बंदूक के बट से वार कर दिया।

घटना के बाद कोचिंग परिसर में मौजूद अन्य छात्रों के बीच भी हलचल मच गई। घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

घायल छात्र की मां ने दर्ज कराया मामला घायल छात्र अपनी मां के साथ कोटा में रहता है। घटना के बाद उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस घटना के कारणों और झगड़े से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

दोनों छात्रों के नाबालिग होने के कारण मामले में उनकी उम्र और घटना से जुड़ी परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक विवाद की असली वजह को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।