कोटा बूंदी में आवारा कुत्तों के हमले से 9 साल की बच्ची की मौत; स्पीकर ओम बिरला ने बढ़ाया मदद का हाथ
राजस्थान के बूंदी जिले के एक गांव में एक नौ साल की बच्ची की आवारा कुत्तों के हमले में मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि बच्ची घर से खेतों में शौच के लिए निकली थी, तभी कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया।
राजस्थान के बूंदी जिले के एक छोटे से गांव में मंगलवार को इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां महज 9 साल की एक मासूम बच्ची आवारा कुत्तों के झुंड का शिकार बन गई। यह हादसा सिर्फ एक परिवार ही नहीं, पूरे गांव के लिए ऐसा जख्म बन गया है, जो शायद ही कभी भर पाए।
खेतों तक गई थी, लौटकर नहीं आई
जानकारी के मुताबिक, बच्ची रोज की तरह सुबह घर से खेतों की ओर शौच के लिए निकली थी। लेकिन उस दिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा क्रूर खेल खेला कि वह कभी वापस नहीं लौट सकी। खेतों के पास पहले से घूम रहे आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। मासूम की चीखें खेतों में गूंजती रहीं, लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था।
खामोशी में डूबा गांव, हर आंख नम
घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर गली, हर चौपाल पर बस उसी मासूम की चर्चा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मां की चीखें और पिता की खामोशी इस दर्द को और गहरा बना रही है। गांव के लोग भी इस हादसे से अंदर तक हिल चुके हैं।
ओम बिरला पहुंचे, परिवार को ढांढस बंधाया
इस हृदयविदारक घटना की खबर मिलते ही कोटा-बूंदी क्षेत्र के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
तत्काल आर्थिक सहायता, आगे और मदद का भरोसा
ओम बिरला ने मौके पर ही परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सौंपी। इसके साथ ही उन्होंने जनसहयोग से अतिरिक्त 1 लाख रुपये दिलाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि परिवार को हर जरूरी सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए।
प्रशासन को सख्त निर्देश, रोकथाम के उपाय जरूरी
घटना की गंभीरता को देखते हुए ओम बिरला ने जिला कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए कि आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए प्रशासन को तत्काल प्रभाव से योजना बनानी होगी।
सवालों के घेरे में व्यवस्था
यह घटना एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। खुले में शौच के लिए जाना आज भी कई गांवों की मजबूरी है, जो ऐसे खतरों को जन्म देता है। साथ ही, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है।
एक मासूम की मौत, कई सवाल छोड़ गई
9 साल की उस बच्ची की असमय मौत ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? क्या प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक मासूम की जान यूं ही चली जाए?
इस दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ एक परिवार से उनकी दुनिया छीन ली, बल्कि पूरे समाज के सामने एक कड़वी सच्चाई भी रख दी है—कि लापरवाही और व्यवस्था की कमी की कीमत अक्सर सबसे मासूम जिंदगी को चुकानी पड़ती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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