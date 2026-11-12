कोटा में अस्पताल के अंदर जीजा की चाकू से गोदकर हत्या
अस्पताल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में दिनदहाड़े हुई इस हत्या से शहर में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई।
योगेंद्र महावर, कोटा।
कोटा में दिनदहाड़े एक सर्राफा कारोबारी की अस्पताल परिसर के अंदर चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात को कारोबारी के साले कपिल ने अंजाम दिया। मृतक की पहचान मौलिक जैन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जीजा और साले के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने भारत विकास परिषद अस्पताल परिसर में मौलिक जैन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में गंभीर रूप से घायल मौलिक को अस्पताल में ही उपचार दिया गया, लेकिन चिकित्सक उन्हें बचा नहीं सके।
अस्पताल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में दिनदहाड़े हुई इस हत्या से शहर में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर दादाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते हुए आरोपी कपिल को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।
सास से मिलने अस्पताल पहुंचे थे मौलिक, ICU के पास किया हमला
डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि मौलिक जैन भारत विकास परिषद अस्पताल में भर्ती अपनी सास से मिलने के लिए गए थे। इसी दौरान अस्पताल परिसर के अंदर उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले की जगह आईसीयू वार्ड के पास बताई जा रही है। आरोपी ने मौलिक पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और तत्काल उपचार शुरू किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अस्पताल के अंदर हुई इस वारदात से वहां मौजूद मरीजों के परिजनों और अन्य लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मौलिक और उनके साले कपिल के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। इसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
दिनदहाड़े कारोबारी की हत्या से व्यापारियों में आक्रोश, दुकानें रखीं बंद
कोटा में सर्राफा कारोबारी की दिनदहाड़े हत्या के बाद व्यापारिक संगठनों में भी आक्रोश देखने को मिला। वारदात के विरोध में सर्राफा कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कारोबारियों ने घटना पर चिंता जताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
कोटा सर्राफा बोर्ड के अध्यक्ष सुशील लोहिया ने बताया कि दिनदहाड़े एक सर्राफा कारोबारी की हत्या होना बेहद चिंताजनक है। घटना की जानकारी मिलने के बाद व्यापारियों से बातचीत की गई। इसके बाद सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। कारोबारी की हत्या को लेकर व्यापारिक वर्ग में नाराजगी है और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
अस्पताल परिसर में हत्या ने खड़े किए सुरक्षा पर सवाल
इस वारदात ने अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस अस्पताल में मरीज इलाज के लिए आते हैं और उनके परिजन सुरक्षित माहौल की उम्मीद करते हैं, उसी परिसर में दिनदहाड़े चाकू से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।