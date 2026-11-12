कोटा में अस्पताल के अंदर जीजा की चाकू से गोदकर हत्या

अस्पताल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में दिनदहाड़े हुई इस हत्या से शहर में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

कोटा में सर्राफा कारोबारी की दिनदहाड़े हत्या के बाद व्यापारिक संगठनों में भी आक्रोश देखने को मिला। वारदात के विरोध में सर्राफा कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे।

योगेंद्र महावर, कोटा। कोटा में दिनदहाड़े एक सर्राफा कारोबारी की अस्पताल परिसर के अंदर चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात को कारोबारी के साले कपिल ने अंजाम दिया। मृतक की पहचान मौलिक जैन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जीजा और साले के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने भारत विकास परिषद अस्पताल परिसर में मौलिक जैन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में गंभीर रूप से घायल मौलिक को अस्पताल में ही उपचार दिया गया, लेकिन चिकित्सक उन्हें बचा नहीं सके।

अस्पताल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में दिनदहाड़े हुई इस हत्या से शहर में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर दादाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते हुए आरोपी कपिल को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

सास से मिलने अस्पताल पहुंचे थे मौलिक, ICU के पास किया हमला डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि मौलिक जैन भारत विकास परिषद अस्पताल में भर्ती अपनी सास से मिलने के लिए गए थे। इसी दौरान अस्पताल परिसर के अंदर उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले की जगह आईसीयू वार्ड के पास बताई जा रही है। आरोपी ने मौलिक पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और तत्काल उपचार शुरू किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अस्पताल के अंदर हुई इस वारदात से वहां मौजूद मरीजों के परिजनों और अन्य लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मौलिक और उनके साले कपिल के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। इसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

दिनदहाड़े कारोबारी की हत्या से व्यापारियों में आक्रोश, दुकानें रखीं बंद

कोटा में सर्राफा कारोबारी की दिनदहाड़े हत्या के बाद व्यापारिक संगठनों में भी आक्रोश देखने को मिला। वारदात के विरोध में सर्राफा कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कारोबारियों ने घटना पर चिंता जताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

कोटा सर्राफा बोर्ड के अध्यक्ष सुशील लोहिया ने बताया कि दिनदहाड़े एक सर्राफा कारोबारी की हत्या होना बेहद चिंताजनक है। घटना की जानकारी मिलने के बाद व्यापारियों से बातचीत की गई। इसके बाद सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया।

उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। कारोबारी की हत्या को लेकर व्यापारिक वर्ग में नाराजगी है और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।