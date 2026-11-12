कोटा में सिजेरियन के बाद किडनी फेल होने से 11वीं मौत
जानकारी के अनुसार, प्रीति ने दीपावली के दिन सिजेरियन डिलीवरी के जरिए एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म से परिवार में खुशियों का माहौल था।
योगेंद्र महावर, कोटा
कोटा में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक और प्रसूता की उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला की पहचान प्रीति के रूप में हुई है। उसका जेके लोन अस्पताल में उपचार चल रहा था। बताया जा रहा है कि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और किडनी फेल हो गई थी। चिकित्सकों ने उसे बचाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस मौत के साथ ही कोटा में सिजेरियन डिलीवरी के बाद किडनी फेल होने से जान गंवाने वाली प्रसूताओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।
दीपावली पर बेटी को दिया था जन्म, कुछ दिन बाद परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
जानकारी के अनुसार, प्रीति ने दीपावली के दिन सिजेरियन डिलीवरी के जरिए एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म से परिवार में खुशियों का माहौल था। परिजन नवजात के आने की खुशियां मना रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही समय में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। डिलीवरी के बाद प्रीति की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी और धीरे-धीरे उसकी हालत गंभीर होती चली गई।
चिकित्सकों ने महिला की जांच की तो उसकी किडनी फेल होने की बात सामने आई। हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई। इसके बाद उसका उपचार जारी रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद प्रीति की जान नहीं बचाई जा सकी। मां की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। जिस घर में कुछ दिन पहले बेटी के जन्म की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब शोक का माहौल है।
मई में 5, अक्टूबर में 4 और नवंबर में 2 प्रसूताओं की मौत
कोटा संभाग में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की किडनी फेल होने और मौत के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक ऐसे 11 मामलों में प्रसूताओं की जान जा चुकी है। इनमें मई महीने में सबसे ज्यादा 5 महिलाओं की मौत हुई थी। इसके बाद अक्टूबर में 4 प्रसूताओं ने दम तोड़ दिया। वहीं नवंबर महीने में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है।
लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने चिकित्सा व्यवस्था और प्रसूताओं को मिलने वाले उपचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि इन महिलाओं की मौत के पीछे किडनी फेल होने की बात सामने आई है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो गया है कि आखिर सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की किडनी किस वजह से फेल हो रही है और समय रहते उनकी हालत को नियंत्रित क्यों नहीं किया जा पा रहा है।
आखिर क्यों फेल हो रही प्रसूताओं की किडनी?
लगातार हो रही मौतों ने गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की तबीयत अचानक इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ रही है कि उनकी किडनी तक फेल हो रही है? क्या इसके पीछे ऑपरेशन के दौरान होने वाली कोई चिकित्सकीय जटिलता है? क्या डिलीवरी के बाद संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव या अन्य किसी कारण से महिलाओं की किडनी प्रभावित हो रही है? या फिर उपचार के दौरान किसी स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है?
हालांकि, किसी भी मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि विस्तृत चिकित्सकीय जांच के बाद ही हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि सभी मामलों को एक साथ रखकर विशेषज्ञों की टीम से जांच कराई जाए। यह भी पता लगाया जाए कि इन महिलाओं में बीमारी के लक्षण कब सामने आए, किडनी फेल होने की स्थिति कब बनी और उन्हें समय पर जरूरी उपचार मिल पाया या नहीं।
लगातार हो रही मौतों के बीच स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस सिलसिले को रोकने की है। जांच के जरिए मौतों की असली वजह सामने लाने के साथ ही ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे सिजेरियन डिलीवरी के बाद किसी भी प्रसूता की हालत बिगड़ने पर तत्काल विशेषज्ञ उपचार मिल सके। आखिरकार सवाल सिर्फ 11 मौतों का नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं की जिंदगी का है, जो मां बनने के लिए अस्पताल पहुंचती हैं और सुरक्षित घर लौटने की उम्मीद करती हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।