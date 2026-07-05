कोटा में हाई टेंशन लाइन के इंसुलेटर में धमाके बाद घरों में फैला करंट, एक महिला की मौत; 9 घायल
राजस्थान के कोटा में हाई-टेंशन पावर लाइन में कथित तर पर खराबी के वजह से घरों में करंट फैल गया। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई जबकि 9 अन्य झुलस गए। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है।
राजस्थान के कोटा में रविवार को हाई-टेंशन पावर लाइन में कथित तौर पर खराबी के वजह से कई घरों में करंट फैल गया जिसकी चपेट में आने से एक 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना 12 बजकर 30 मिनट के आस-पास की है। अनंतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के क्रेशर रोड स्थित बरडा बस्ती में हुए इस हादसे के दौरान अचानक घरों के अंदर मौजूद बिजली के उपकरणों में करंट फैल गया। करंट का पता लगते ही लोग डरकर तुंरत घरों से बाहर की तरफ भागे।
हादसे की क्या वजह थी?
सर्कल इंस्पेक्टर रमेश काविया ने बताया कि घरों के ऊपर से गुजर रही जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) की हाई टेंशन पावर लाइन का इंसुलेटर जोरदार धमाके के साथ अपनी जगह से हट गया, और इस दौरान नीचे मौजूद घरों में करटं फैल गया।
महिला की मौके पर ही मौत हो गई
अधिकारी के मुताबिक, इस हादसे में अशफाक नाम के युवक की पत्नी सलमा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार अन्य महिलाएं और तीन बच्चों समेत 9 लोग झुलस गए। घायलों की पहचान भूरीबाई (25), अयोध्याबाई (48), सीमा कंवर (35), नशवीन (50), इरशाद बैग (60), अशफाक (33), अर्शिल (9), जोया (14) और आलिया (12) के रूप में हुई।
घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया
अधिकारी ने बताया 'सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी मौके पर पहुंचे। और इलाके की बिजली सप्लाई को रोक दिया गया और घायलों को न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। इस दौरान सलमा को मृत घोषित कर दिया गया जबकि घायलों खतरे से बाहर हैं और उनका ईलाज चल रहा है।'
पुलिस घटना की वजह पता लगाने में जुट गई है। पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत कार्यवाई भी शुरू कर दी है। कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद मृतक महिला के शव को परिवार को सौंप दिया गया है।
पत्थर के टुकड़ों ने इंसुलेटर को पहुंचाया नुकसान?
वहीं जेवीवीएनएल कोटा के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शिवचरण जांगिड़ ने कहा है कि हो सकता है कि पास की ही खदानों से पत्थर के टुकड़ों ने इंसुलेटर से टकराकर उसे खराब कर दिया हो, और इसके बाद ही करंट घरों में फैला। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिजली की चपेट में आए घर अवैध रूप से जंगल की जमीन पर बनाए गए हैं और अपने परिसर के भीतर ही हाई-टेंशन पावर लाइन तार को भी घेरा हुआ था।
वहीं मरम्मत का काम पूरा होने के बाद इलाके की बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया गया। जांगिड़ ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
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