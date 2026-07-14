डायलिसिस नहीं तो जहर का इंजेक्शन दे दो; कोटा में प्रसूताओं के दर्द की इंतहा

भर्ती महिलाओं में रागिनी मीना, आरती चोपदार, पिंकी, सुशीला और धन्नी सुमन शामिल हैं। सभी की किडनी फेल हो चुकी है और उन्हें हर दूसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ रहा है।

राजस्थान में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले करीब 70 दिनों से भर्ती पांच महिलाओं की हालत में अब तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है। उल्टा लगातार हो रहे डायलिसिस ने उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को और बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब एक महिला ने डॉक्टरों से कह दिया, “अगर डायलिसिस ही करवाना है तो इससे अच्छा जहर का इंजेक्शन लगा दो।” यह दर्दभरी पुकार अब पूरे मामले की गंभीरता को बयां कर रही है।

कलेक्टर को ज्ञापन, ट्रांसप्लांट या मौत की मांग सोमवार को पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य सरकार से इंसाफ की मांग की। परिजनों ने कहा कि अस्पताल में भर्ती पांचों महिलाओं की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और वे सिर्फ डायलिसिस के सहारे जिंदगी काट रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि या तो सभी महिलाओं का जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाए, अन्यथा उन्हें इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए।

परिवारों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही और कथित नकली दवाओं के इस्तेमाल के कारण महिलाओं की किडनियां फेल हुईं। अब इलाज के नाम पर केवल डायलिसिस किया जा रहा है, जिससे उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है।

मई में हुआ था सिजेरियन, अब डायलिसिस के सहारे जिंदगी परिजनों के अनुसार, ये सभी महिलाएं 4 से 8 मई के बीच प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थीं। उनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद कई महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसी मामले में पांच प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, जबकि पांच अन्य महिलाएं अब भी अस्पताल में भर्ती हैं।

अस्पताल में भर्ती महिलाओं में रागिनी मीना, आरती चोपदार, पिंकी, सुशीला और धन्नी सुमन शामिल हैं। सभी की किडनी फेल हो चुकी है और उन्हें हर दूसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ रहा है। परिवारों का कहना है कि अब डायलिसिस भी उनके लिए असहनीय होता जा रहा है।

‘डायलिसिस से डरने लगी है धन्नी’ धन्नी बाई के परिजनों ने बताया कि अब वह डायलिसिस का नाम सुनते ही घबरा जाती हैं। हर बार इलाज के लिए मनाना पड़ता है। उनका कहना है कि धन्नी कई बार कह चुकी हैं कि अब वह डायलिसिस नहीं करवाना चाहतीं। अगर यही जिंदगी है तो उन्हें जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए।

परिजनों का कहना है कि लगातार डायलिसिस से महिलाओं का शरीर कमजोर हो चुका है। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है कि वे इलाज से भी डरने लगी हैं। परिवार भी आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं।

48 घंटे का अल्टीमेटम ज्ञापन में पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को 48 घंटे का समय दिया है। उनका कहना है कि यदि इस अवधि में किडनी ट्रांसप्लांट या स्थायी इलाज को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो सभी पांच महिला मरीज डायलिसिस करवाना बंद कर देंगी।

परिजनों ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा हुआ और महिलाओं की मौत होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और अस्पताल प्रशासन की होगी। उनका कहना है कि अब बार-बार डायलिसिस कराना महिलाओं के लिए शारीरिक और मानसिक यातना बन चुका है।

मामले ने बढ़ाई सरकार की चिंता राजस्थान में हाल के दिनों में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने के मामलों ने पहले ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती इन पांच महिलाओं की हालत और परिजनों की यह भावुक अपील पूरे मामले को और संवेदनशील बना रही है। सभी की निगाहें अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या इन महिलाओं को नया जीवन मिलेगा या उनकी दर्दभरी गुहार यूं ही अनसुनी रह जाएगी।