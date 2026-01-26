अब हिंदू हलीउल्लाह वालों के चक्कर में न जाएं; कोटा के दिव्य दरबार में धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

संक्षेप: राजस्थान के कोटा जिले की रामगंजमंडी उस वक्त अचानक राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई, जब बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने मंच से ऐसा बयान दे दिया, जिसने धार्मिक, सामाजिक और सियासी हलकों में खलबली मचा दी।

राजस्थान के कोटा जिले की रामगंजमंडी उस वक्त अचानक राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई, जब बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने मंच से ऐसा बयान दे दिया, जिसने धार्मिक, सामाजिक और सियासी हलकों में खलबली मचा दी। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में धीरेंद्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा कि “अब हिंदुओं को भूत-प्रेत भगाने के लिए हलीउल्लाह वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है।”

यह बयान सामने आते ही पूरा पंडाल ‘बालाजी महाराज की जय’ के नारों से गूंज उठा, वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही बहस भी शुरू हो गई।

मंत्रोच्चार और ‘उठा-पटक’ से बदला माहौल रामगंजमंडी में आयोजित दिव्य दरबार के दौरान माहौल उस वक्त और रहस्यमय हो गया, जब धीरेंद्र शास्त्री ने मंच से मंत्रोच्चार शुरू किया। ‘ओम क्लीम राम-राम’ और ‘ओम ह्रीम’ के जाप के बीच उन्होंने बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हुए कहा कि जितने भी ‘प्रेत रोगी’ हैं, उनकी ‘उठा-पटक’ तेज की जाए।

मंत्रों के उच्चारण के साथ ही पंडाल में मौजूद कई लोग अचानक झूमने लगे। कुछ चीखने-चिल्लाने लगे, तो कई जमीन पर लोटते नजर आए। दृश्य ऐसा था, जिसे देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। वीडियो में साफ दिखता है कि कई लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे थे।

‘हनुमान जी किसी से कम नहीं’ धीरेंद्र शास्त्री ने अपने संबोधन में सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि सनातन धर्म के अनुयायियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि “हमारे बालाजी महाराज किसी से कम नहीं हैं। हिंदुओं को अपनी आस्था पर गर्व होना चाहिए।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रेत बाधा के नाम पर दूसरे धर्मों में पूजा-पाठ करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सनातन परंपरा में ही हर समस्या का समाधान मौजूद है।

‘मार-मार कर परेशान किया जाए’ बयान पर मचा हंगामा दिव्य दरबार के दौरान धीरेंद्र शास्त्री का एक और बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रेतों ने मासूम लोगों को सालों तक परेशान किया है, अब उन्हें भी “मार-मार कर परेशान किया जाए।”

उन्होंने मंच से अपनी ‘अदृश्य शक्तियों’ को आदेश देते हुए कहा कि प्रेत बाधाओं के सिर पर ‘चमेटा’ मारा जाए। इस बयान के बाद पंडाल में मौजूद लोग और ज्यादा उत्तेजित हो गए और जोर-जोर से जयकारे लगाने लगे।

राजस्थान में क्यों खास है यह बयान? राजस्थान में झाड़-फूंक, प्रेत बाधा और तांत्रिक गतिविधियों से जुड़े मामले पहले से ही सामाजिक बहस का विषय रहे हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जैसे जिलों में आज भी बड़ी संख्या में लोग तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक पर भरोसा करते हैं। ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान सीधे-सीधे राजस्थान की जमीनी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ता नजर आ रहा है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया तय हालांकि कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह भक्तिमय रहा, लेकिन बयान के वायरल होते ही आलोचनाओं की आहट भी सुनाई देने लगी है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस बयान पर धार्मिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।