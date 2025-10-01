कोटा में एक और छात्र ने किया सुसाइड, PG के कमरे में फंदे से लटका मिला शव

राजस्थान के कोटा से एक बार फिर सुसाइड का मामला सामने आया है। यहां एक 20 साल के छात्र का शव बुधवार को उसके पीजी रूम में फंदे से लटका मिला।

राजस्थान के कोटा से एक बार फिर सुसाइड का मामला सामने आया है। यहां एक 20 साल के छात्र का शव बुधवार को उसके पीजी रूम में फंदे से लटका मिला। छात्र दिल्ली का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार शाम विज्ञान नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 में हुई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को शवगृह में रखवाया। परिवारवालों को भी सूचना दे दी गई है। डीएसपी लोकेंद्र पालीवाल ने बताया कि कि छात्र के परिवार के सदस्यों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा।

डीएसपी ने बताया कि पीजी रूम में मिले दस्तावेजों के आधार पर, मृतक की पहचान लकी चौधरी के रूप में हुई है, जो पिछले साल तक एक स्थानीय कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, हालांकि फिलहाल वह क्या कर रहा था, उसकी स्थिति अभी पता नहीं चल पाई है।

बताया जा रहा है कि लकी चौधरी ने कमरा अंदर से बंद कर लिया था। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। अधिकारी ने बताया कि लकी चौधरी ने ये खौफनाक कदम उठाया, इसका सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। इससे पहले कोटा में ही कोटा में एक व्यक्ति ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस ने बताया कि दुष्यंत पांडे (35) ने आठ पन्नों का एक नोट छोड़ा था, जिसमें उसने चार व्यक्तियों - नरेंद्र नागर, रवि तिवारी, शंकर राय और रामभगत का नाम लिखा था और इन लोगों पर वित्तीय मामलों को लेकर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। नोट में उसने इसी प्रताड़ना की वजह से यह कदम उठाने की बात कही है।