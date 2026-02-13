Hindustan Hindi News
‘मैंने जहर खा लिया है, बचा लो’; कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने किया सुसाइड

Feb 13, 2026 06:22 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के कोटा में छात्रों के सुसाइड करने का मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब नीट की तैयारी कर रहे एक और छात्रा के आत्महत्या करने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या की है। छात्रा की पहचान जूही पटेल के रूप हुई है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर की पहने वाली थी। वह ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही छात्रा को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

वहीं दादाबाड़ी थाना पुलिस ने छात्र के सबको मोर्चरी में रखवाया जहां पर शुक्रवार को परिजनों के आने के बाद छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाया और सब परिजनों को सौंप दिया है। छात्रा करीब ढाई महीने पहले ही आई थी और वह ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही थी। परिजनों से इस संबंध में और जानकारी भी जुटाए जा रही है।

वहीं मृतक छात्रा के रिश्ते में लगने वाले एक भाई ने बताया कि देर रात को जहर खाने के बाद छात्रा की तबीयत जब बिगड़ी तो उसने मकान के पास में ही रूम में रहने वाले भाई और बहन को बताया। इसके बाद मकान मालिक को भी बुलाया गया। छात्र बोल रही थी कि 'मैने जहर खा लिया है और मुझे बचा लो'। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया।

मृतका के भाई ने बताया कि साल भर पहले उसने कोटा में रहकर नीट की कोचिंग की थी और अभी 3 महीने पहले ही नीट की सेल्फ स्टडी के लिए खुद की इच्छा से ही वह कोटा रहने के लिए आई थी और उसने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

Rajasthan
