Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Kota Student Fall From 9th Floor Died Preparing For Engineering
हत्या या आत्महत्या! कोटा में 9वीं मंजिल से गिरा छात्र; कर रहा था इंजीनियरिंग की तैयारी

हत्या या आत्महत्या! कोटा में 9वीं मंजिल से गिरा छात्र; कर रहा था इंजीनियरिंग की तैयारी

संक्षेप:

राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 9वें फ्लोर से एक कोचिंग छात्र के गिरने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी ईशान पालीवाल के रूप में हुई है जो कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था।

Fri, 21 Nov 2025 08:31 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 9वें फ्लोर से एक कोचिंग छात्र के गिरने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी ईशान पालीवाल के रूप में हुई है जो कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। वहीं हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि छात्र पिछले 2 साल से कोटा में अपनी मां के साथ किराए के फ्लैट में रह रहा था। वही जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जांच में सामने आया है कि मृतक छात्र ईशान पालीवाल की उम्र करीब 19 साल है। छात्र के पिता विवेक पालीवाल भोपाल में इंजीनियर है। उन्हें हादसे की जानकारी दे दी गई है। हादसे के बाद मां तारा पालीवाल की हालत सही नहीं है। पुलिस का कहना है कि छात्र के शव का शनिवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

पुलिस का कहना है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बाहर, बालकनी और अन्य संभावित जगहों की जांच की गई है। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया है। पुलिस का कहना है कि कैमरों से जो फुटेज मिले हैं उनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही एफएसएल टीम ने भी सबूत जुटाए है।

