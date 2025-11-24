कोटा: झाड़ियों में अजगर ने शख्स पर किया अटैक, पैरों से की निगलने की कोशिश; कैसे बची जान?

संक्षेप: राजस्थान के कोटा जिले में थर्मल प्लांट पर काम कर रहे एक मजदूर पर अजगर ने हमला कर दिया। अजगर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उससे पैर छुड़ाने के लिए मजदूर देर तक जूझता रहा। जानें कैसे बची मजदूर की जान…

राजस्थान के कोटा जिले में थर्मल प्लांट पर काम कर रहे एक मजदूर पर करीब 12 फुट लंबे अजगर ने हमला कर दिया। अजगर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उससे पैर छुड़ाने के लिए मजदूर काफी देर तक जूझता रहा। मौत सामने देख मजदूर ने चिल्लाना शुरू किया। इसके बाद उसके साथी मौके पर पहुंचे तब जाकर उसकी किसी तरह जान बच सकी। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नंद सिंह थर्मल प्लांट की यूनिट 5 में पानी खोलने के लिए गया था। वह वाल खोलने के लिए जब झाड़ियां से होकर गुजर रहा था तभी झाड़ियां में छिपे बैठे अजगर ने मजदूर पर हमला कर दिया। अजगर ने मजदूर के पैरों पर कुंडली मार दी। इस दौरान उसकी चीख पुकार सुनने के बाद उसके साथी मौके पर पहुंचे तो सामने का नजरा देखकर उनके होश उड़ गए।

इस दौरान अजगर ने नंद सिंह को पैर से निगलने की कोशिश की। हालांकि नंद सिंह ने अजगर के मुंह से अपने पैरों को दूर रखा। नंद सिंह और अजगर के बीच ये संघर्ष करीब आधा घंटे तक जारी रहा। नंद सिंह के चीखने की आवाज सुनकर साथी भी मौके पर पहुंचे अजगर से मजदूर को छुड़ाने की कोशिश की। नंद सिंह के साथियों ने कुंडली बना रहे अजगर को हटाने की कोशिश की।

इस दौरान नंद सिंह के साथियों ने लाठियों से अजगर पर हमला भी किया। नंद सिंह को छुड़ाने के बाद युवकों ने गुस्से में आकर अजगर पर डंडों से हमला कर उसको घायल कर दिया। थर्मल प्लांट मजदूर संघ के अध्यक्ष राम सिंह शेखावत ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि थर्मल प्लांट परिसर में काफी समय से बड़ी-बड़ी झाड़ियां हो गई हैं। साफ सफाई में काफी लापरवाही देखने को मिली है।

प्रशासन भी सिर्फ कागजों में ही साफ सफाई दिखता है जबकि हकीकत कुछ और है। यहां पर इतनी घनी झाड़ियां हो गई है कि कई बार यहां पर भालू और तेंदुए छिपकर बैठे रहते हैं। यहां पर सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं हैं। लगता है प्रशासन यहां पर बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से मजदूरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।