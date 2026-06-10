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कोटा अस्पताल में महिलाओं की मौतों पर बड़ा सच सामने, इंजेक्शन की शीशियों में दवा नहीं पानी भरा था

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
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राजस्थान के कोटा स्थित अस्पताल में जान गंवाने वाली पांच महिलाओं के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता लगा है कि महिलाओं को जो इंजेक्शन दिए गए, उनमें दवा की जगह पानी भरा हुआ था।

कोटा अस्पताल में महिलाओं की मौतों पर बड़ा सच सामने, इंजेक्शन की शीशियों में दवा नहीं पानी भरा था

Kota New Medical Hospital Case: राजस्थान के कोटा स्थित न्यू मेडिकल अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद पांच महिलाओं की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांचकर्ताओं के अनुसार, इंजेक्शन की शीशियों में दवा की जगह पानी भरा गया था, जिससे प्रसव के दौरान ही महिलाओं की हालत गंभीर होती गई और मौत हो गई। कोलकाता की एक लैब में हुई जांच में इसका पता लगा है। यह भी पता लगा है कि पानी से भरे ये इंजेक्शन पंजाब की एक कंपनी से लाए गए थे।

यह मामला तब सामने आया था जब महिलाओं को सीजेरियन डिलीवरी के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में भर्ती इन पांच प्रसूताओं की डिलीवरी के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। आशंका जताई गई थी कि नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के इस्तेमाल ने इनकी मौत हुई है। अब जांच में एक बड़े नकली दवा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

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मामला क्या है

कोटा के सरकारी अस्पतालों (न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल) में सीजेरियन डिलीवरी के बाद कुल 5 प्रसूताओं की दर्दनाक मौत हुई थी। इसके अलावा करीब आधा दर्जन अन्य प्रसूताओं की हालत गंभीर हो गई थी और उनकी किडनी तक फेल हो गई थी। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकने के लिए लगाया गया ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन नकली था।

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दवा का सच

इंजेक्शन में दवा की जगह पानी भरा हुआ था और उसमें 'ऑक्सीटॉसिन' साल्ट शून्य (0) पाया गया, जिसके कारण महिलाओं की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। इस खुलासे के बाद राजस्थान सरकार ने उस विशेष ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन की बिक्री पर रोक लगा दी और उसके पूरे स्टॉक को वापस मंगा लिया गया। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया।

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कोटा के बाद बीकानेर अस्पताल में महिलाओं की किडनी फेल

कोटा के बाद बीकानेर में भी इसी तरह की घटना हुई है। यहां पीबीएम हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं की हालत बिगड़ने के संकेत 2 जून को ही मिल गए थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने पूरे 7 दिन बाद जांच कमेटी बनाई। तब तक सभी महिलाएं डायलिसिस पर पहुंच चुकी थीं।

इंजेक्शन के बाद बिगड़ी महिलाओं की हालत

पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बीसी घीया ने बताया कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए गए थे। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि डिलीवरी तक सभी महिलाएं सामान्य थीं, लेकिन बच्चे के जन्म के करीब दो घंटे बाद अचानक उनकी हालत खराब होने लगी। पहले अत्यधिक ब्लीडिंग हुई और फिर किडनी प्रभावित होने के संकेत मिले। देखते ही देखते सभी महिलाओं को डायलिसिस की जरूरत पड़ गई।

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