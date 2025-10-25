कोटा में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की मौत, हॉस्टल के कमरे में मिला शव

संक्षेप: राजस्थान शिक्षा नगरी कोटा में एक हॉस्टल में रह रहे छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक छात्र की पहचान ओडिसा निवासी रोशन के रूप में हुई है। वह जवाहर नगर थाना क्षेत्र के न्यू राजीव गांधी नगर इलाके की युवा रेजीडेंसी में रह रहा था।

राजस्थान शिक्षा नगरी कोटा में एक हॉस्टल में रह रहे छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक छात्र की पहचान ओडिसा निवासी रोशन के रूप में हुई है। वह जवाहर नगर थाना क्षेत्र के न्यू राजीव गांधी नगर इलाके की युवा रेजीडेंसी में रह रहा था। कोटा में रहकर छात्र निजी कोचिंग से नीट की तैयारी कर रहा था। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को एंबुलेंस की मदद से एमबीएस अस्पताल भिजवाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने छात्र के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।

संदिग्ध अवस्था में छात्र का शव मिलने की घटना शनिवार को सामने आई। जब हॉस्टल इंचार्ज ने देखा तो छात्र रोशन अपने कमरे में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला था। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई।पुलिस का कहना है कि हॉस्टल इंचार्ज की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र के कमरे की तलाशी ली। हालांकि कमरे से ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ जिससे मौत के कर्म का खुलासा हो सके।

जवाहर नगर थाना अधिकारी राम लक्ष्मण ने बताया कि सूचना मिलने के बाद एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। छात्र पिछले 4 महीने से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। सामने आया है कि मृतक छात्र के साथ इसका एक ममेरा भाई भी रहता था। दोनों एक साथ ही रूम में रहते थे। रात को दोनों ने एक साथ खाना भी खाया और सुबह बातचीत भी हुई है। इसके बाद उसका भाई कोचिंग चला गया जब वह वापस आया तो रोशन ने गेट नहीं खोला। शक होने पर इंचार्ज को बुलाया गया और गेट खोल कर देखा तो रोशन बेहोश पड़ा था। वही अभी तक सामने आया है कि छात्र को किसी भी तरह की कोई बीमारी भी नहीं थी। छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है जिनके कोटा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।