Hindi Newsराजस्थान न्यूज़KOTA Mother Daughter Blind Murder As she Unable to repay a loan
उधार नहीं चुका पाई महिला तो कर डाली हत्या, पुलिस ने सुलझाई राजस्थान में मां-बेटी की हत्या की गुत्थी

उधार नहीं चुका पाई महिला तो कर डाली हत्या, पुलिस ने सुलझाई राजस्थान में मां-बेटी की हत्या की गुत्थी

संक्षेप: राजस्थान के कोटा जिले में मां-बेटी के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव और उसके साथी भारत को गिरफ्तार कर लिया है। वही हत्याकांड में शामिल एक आरोपी राजू फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।

Sun, 9 Nov 2025 10:06 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
राजस्थान के कोटा जिले में मां-बेटी के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव और उसके साथी भारत को गिरफ्तार कर लिया है। वही हत्याकांड में शामिल एक आरोपी राजू फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे महिला द्वारा उधारी के रुपए ना चुकाना सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुकुंदरा के जंगलों से गिरफ्तार किया है। यह हत्या आरके पुरम थाना इलाके के आवली रोजड़ी में एक मकान के अंदर हुई थी।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 7 नवंबर को आंवली रोजड़ी इलाके में मां-बेटी की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को पकड़ने के लिए 16 पुलिस की टीमें भी बनाई गई। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव है जो मृतका ज्योति का दूर का रिश्तेदार भी है। पूछताछ में प्रदीप ने पुलिस को बताया कि उसने करीब चार महीने पहले ज्योति को करीब 60 हजार रुपए उधार दिए थे। जिसको महिला नहीं लौटा रही थी। जिससे आरोपी नाराज हो गया और उसने महिला की हत्या की योजना बना डाली। आरोपी प्रदीप ने अपने साथी भारत और राजू को भी शामिल कर लिया। सामने ये भी आया है कि आरोपी का मृतका के घर आना जाना था और इस बात की जानकारी मृतका के पति भगवान को भी थी। वहीं आरोपी को इस बात की भी जानकारी थी कि भगवान वैष्णव दिन में अस्पताल में ड्यूटी देता है और इसी समय का फायदा आरोपी ने उठाया।

पूछताछ के दौरान आरोपी प्रदीप ने पुलिस को बताया कि 7 नवंबर को वह और उसके दोनों साथी मृतक का ज्योति के घर पर गए थे। ज्योति ने पहले सबके लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद वह खाना बनाने के लिए किचन में गई। इस बीच मौके का फायदा उठाकर प्रदीप भी किचन में चला गया और चुन्नी से महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसी दौरान मृतका की 8 साल की बेटी पलक भी स्कूल से घर वापस आ गई थी। जिसने यह पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा। इसी दौरान पलक ने शोर मचाया। आरोपियों ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसका भी गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड के बाद आरोपी महिला के आभूषण लेकर फरार हो गए।

