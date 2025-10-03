कोटा में बना रावण दहन का विश्व रिकॉर्ड, जलाया गया 233 फुट ऊंचा पुतला; दूसरे नंबर पर ये शहर
कोटा में रावण दहन का विश्व रिकॉर्ड बन गया है। यहां 233 फुट का रावण का पुतला दहन किया गया है। कोटा ने दिल्ली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
राजस्थान के कोटा शहर में दशहरा मैदान में गुरुवार को रावण के 233 फुट ऊंचे पुतले का दहन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कोटा से तीन बार के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां एक भव्य समारोह में 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का उद्घाटन किया। इसके बाद, रावण के विशाल पुतले के साथ-साथ दोनों ओर 60 फुट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन भी किया गया।
कोटा के पूर्व राजपरिवार के मुखिया इज्यराज सिंह द्वारा छोड़े गए तीर से पुतलों को आग लगाई गई। वह भगवान लक्ष्मीनारायण की शोभायात्रा का नेतृत्व करते हुए दशहरा मैदान पहुंचे थे। इससे पहले, दिल्ली में 2024 में रावण के 210 फुट ऊंचे पुतले के दहन का रिकॉर्ड है। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह अवसर अन्याय पर न्याय की जीत को दर्शाता है।
कोटा में रावण दहन का विश्व रिकॉर्ड बनने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोटा दशहरा हमारी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का संगम है। रावण के 233 फुट ऊंचे पुतले ने इस साल एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अंबाला के कारीगर तेजेंद्र चौहान (58) ने अपनी 25 सदस्यीय टीम के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार करने के लिए चार महीने तक काम किया था।