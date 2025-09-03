कोटा में बारिश से हालात बिगड़े, रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड से दिल्ली-मुंबई रूट ठप; 9 ट्रेनें रोकी

Kota Landslide: कोटा में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। दरा के पास रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड होने से दिल्ली टू मुंबई रूट ठप हो गया। कम से कम 9 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं।

Kota Landslide: राजस्थान के कोटा के हाड़ौती में बीते दिनों से हो रही जोरदार बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने फिर से बारिश की चेतावनी दी गई है। इस बीच दिल्ली टू मुंबई रेलवे रूट पर दरा के पास लैंडस्लाइड होने से रेलवे यातायात प्रभावित हो गया। कोटा होकर गुजरने वाली 9 ट्रेनों को रास्ते में ही रोक दिया गया। इनमें सुपरफास्ट और प्रीमियम ट्रेनें भी शामिल है। दूसरी तरफ दरा नाल पर एक बार फिर पानी भरने से यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दरा के पास कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया है।

कोटा रेल मंडल के अधिकारियों के मुताबिक कोटा-नागदा रेलवे लाइन पर हो रही जोरदार बारिश से रेलवे ट्रैक पर पानी भरा है और लैंडस्लाइड होने से ट्रैक पर पत्थर गिर गए हैं। जिससे ट्रेनों का आवागमन रोका गया।

ये ट्रेनें रोकी गईं रोकी गई ट्रेनों में गरीब रथ, मुंबई-जयपुर सुपरफास्ट, मुंबई दूरंतो एक्सप्रेस, गुवाहाटी-ओखा एक्सप्रेस, बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, स्वर्ण मंदिर मेल सहित कई ट्रेनें शामिल है। ये ट्रेनें 1 से 3 घंटे देरी से चल रही है। कई ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर खड़ा किया गया है।