कोटा में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, नहर में पलटी नाव; 7 श्रद्धालु डूबे; 4 अब तक लापता
राजस्थान के कोटा में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कोटरी नहर में विसर्जन के लिए गए लोगों से भरी नाव पलट गई। नाव में सात लोग सवार थे, जिनमें से तीन तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि चार लोग लापता हो गए। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
राजस्थान के कोटा में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कोटरी नहर में विसर्जन के लिए गए लोगों से भरी नाव पलट गई। नाव में सात लोग सवार थे, जिनमें से तीन तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि चार लोग लापता हो गए। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
कोटा की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि कुछ लोग दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कैनाल रोड पहुंचे थे। इसी दौरान सात लोगों को लेकर जा रही नाव नहर में पलट गई। नाव में सवार तीन लोगों को तैरना आता था, इसलिए वे सुरक्षित बाहर निकल आए। बाकी चार लोग लापता हैं।
लापता लोगों की तलाश में जुटी टीमें
पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, प्रशासन और बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। नाव में सवार कुछ लोगों के नाम भी जुटाए गए हैं। फिलहाल प्राथमिकता चारों लापता लोगों को सुरक्षित तलाशने की है।
प्रशासन ने की निर्धारित जगहों पर विसर्जन की अपील
हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक ने लोगों से प्रतिमा विसर्जन के लिए प्रशासन की ओर से तय किए गए स्थानों का ही इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने बताया कि निर्धारित विसर्जन स्थलों पर नाव, गोताखोर और बचाव दल तैनात किए गए हैं। नहर के पूरे हिस्से में हर जगह ऐसी व्यवस्था करना संभव नहीं है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केवल निर्धारित स्थानों पर ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन करें। फिलहाल नहर में लापता चार लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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