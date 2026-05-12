कोटा प्रसूता कांड में 2 डॉक्टर और 2 नर्सिंग कर्मियों पर ऐक्शन, सख्त प्रोटोकॉल
कोटा के 'न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल' (एनएमसीएच) में प्रसूताओं की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही बरतने पर 2 डॉक्टरों और 2 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दोनों अस्पतालों के अधीक्षकों को नोटिस जारी हुआ है।
कोटा के 'न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल' (एनएमसीएच) में सिजेरियन प्रसव के बाद संक्रमण से 4 महिलाओं की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में लापरवाही पाए जाने पर दो वरिष्ठ डॉक्टरों और दो नर्सिंग कर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है जबकि दोनों अस्पतालों के अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौड़ ने अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्पष्ट किया कि चिकित्सा कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में सख्त प्रोटोकॉल और नियमित स्टरलाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सोमवार शाम को कोटा पहुंचकर विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की। इसके बाद इलाज में लापरवाही पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा के आचार्य डॉ. बद्रीलाल एवं सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची एवं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
प्रकरण में प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा एवं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोटा के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
चिकित्सा अधीक्षकों को चेकिंग के निर्देश
राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार मरीजों की सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अस्पतालों में जवाबदेही तय की जा रही है। संस्थान प्रभारी एवं यूनिट हेड की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अस्पतालों में रात्रिकालीन समय भी दौरा कर व्यवस्थाओं का नियमित रूप से जायजा लें। अस्पतालों में मरीजों को इलाज, दवा एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि के नोट्स प्रोटोकॉल के अनुसार लिखे जाएं।
सख्त प्रोटोकॉल
स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौर ने अस्पतालों के आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर (ओटी), गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में सख्त प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने डॉक्टरों के साथ बैठक की और आदेश दिया कि सभी छोटे-बड़े अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह संक्रमण मुक्त होने चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि काम में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाए जा चुके हैं। अब अस्पताल की सफाई और उपकरणों को कीटाणुमुक्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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