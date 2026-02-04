Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Kota Girl Raped In Surat Accused Called her for birthday
बर्थडे के बहाने बुलाकर 20 दिनों तक बनाया बंधक, कोटा की महिला से सूरत में दरिंदगी

संक्षेप:

राजस्थान के कोटा जिले की 21 साल की महिला के साथ गुजरात के सूरत शहर में बंधक बनाकर मारपीट करने और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पहले महिला को बर्थडे मनाने का बहाना बनाकर गुजरात के सूरत में बुलाया और 20 दिनों तक अलग-अलग होटलों में रखकरके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।

Feb 04, 2026 08:33 pm IST
राजस्थान के कोटा जिले की 21 साल की महिला के साथ गुजरात के सूरत शहर में बंधक बनाकर मारपीट करने और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पहले महिला को बर्थडे मनाने का बहाना बनाकर गुजरात के सूरत में बुलाया और 20 दिनों तक अलग-अलग होटलों में रखकरके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ मारपीट और प्रताड़ित करने के साथ ही उसको नशे के इंजेक्शन भी लगाए गए। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका पुलिस रिमांड में लिया है।

सूरत पुलिस से मिली जानकारी में सामने आया है कि इस मामले में पीड़िता ने कोटा के एक थाने में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया था जिसके बाद इस प्रकरण को सूरत के थाने में ट्रांसफर किया गया। मामले में जांच पड़ताल शुरू किया गया इसके साथ आरोपी पीड़िता को जिस होटल में लेकर गए थे वहां से भी जानकारी जुटाई गई।

जांच के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिनसे लगातार पुछताछ की जा रही है। अभी तक सामने आया है कि दोनों आरोपी होटल में मजदूरी का काम करते है। इसके साथ ही जिन होटलों में आरोपी पीड़िता को लेकर गए थे वहां से सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य भी पुलिस जुटा रही है।

वहीं पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि है कि पीड़िता की 25 दिसंबर से एक आरोपी से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू हुई थी। 1 जनवरी को युवक ने अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर पीड़िता को सूरत में मिलने के लिए बुलाया। ऐसे में पीड़िता सूरत पहुंची, आरोपी अलग-अलग होटलों में ले गए और बंधक बना लिया और 20 दिन तक कैद रखा। पीड़िता का आरोप है कि उसको नशे के इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते थे और बार-बार दुष्कर्म करते थे। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया है कि आरोपियों ने उसे गलत काम में भी धकेलने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने आरोपियों का दो दिन का पुलिस रिमांड लिया है।

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


