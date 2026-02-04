बर्थडे के बहाने बुलाकर 20 दिनों तक बनाया बंधक, कोटा की महिला से सूरत में दरिंदगी
राजस्थान के कोटा जिले की 21 साल की महिला के साथ गुजरात के सूरत शहर में बंधक बनाकर मारपीट करने और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पहले महिला को बर्थडे मनाने का बहाना बनाकर गुजरात के सूरत में बुलाया और 20 दिनों तक अलग-अलग होटलों में रखकरके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।
सूरत पुलिस से मिली जानकारी में सामने आया है कि इस मामले में पीड़िता ने कोटा के एक थाने में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया था जिसके बाद इस प्रकरण को सूरत के थाने में ट्रांसफर किया गया। मामले में जांच पड़ताल शुरू किया गया इसके साथ आरोपी पीड़िता को जिस होटल में लेकर गए थे वहां से भी जानकारी जुटाई गई।
जांच के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिनसे लगातार पुछताछ की जा रही है। अभी तक सामने आया है कि दोनों आरोपी होटल में मजदूरी का काम करते है। इसके साथ ही जिन होटलों में आरोपी पीड़िता को लेकर गए थे वहां से सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य भी पुलिस जुटा रही है।
वहीं पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि है कि पीड़िता की 25 दिसंबर से एक आरोपी से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू हुई थी। 1 जनवरी को युवक ने अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर पीड़िता को सूरत में मिलने के लिए बुलाया। ऐसे में पीड़िता सूरत पहुंची, आरोपी अलग-अलग होटलों में ले गए और बंधक बना लिया और 20 दिन तक कैद रखा। पीड़िता का आरोप है कि उसको नशे के इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते थे और बार-बार दुष्कर्म करते थे। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया है कि आरोपियों ने उसे गलत काम में भी धकेलने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने आरोपियों का दो दिन का पुलिस रिमांड लिया है।
