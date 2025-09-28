Kota Flat Fire Breaks Out Two Brothers Died One Was Actor कोटा में बड़ा हादसा, फ्लैट में भीषण आग लगने से दो भाइयों की मौत, एक था एक्टर, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Kota Flat Fire Breaks Out Two Brothers Died One Was Actor

राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया है। इसमें मल्टीस्टोरी के एक फ्लेट में भीषण आग लगने के बाद कमरे मे सो रहे दो भाईयों की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे के बाद बच्चों पिता घर पर नहीं थे।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 03:15 PM
राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया है। इसमें मल्टीस्टोरी के एक फ्लेट में भीषण आग लगने के बाद कमरे मे सो रहे दो भाईयों की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे के बाद बच्चों पिता घर पर नहीं थे। वहीं पड़ौसियों ने कमरे से धुंआ निकलता देखा और पिता को जानकारी दी। अंदर जाकर देखा तो कमरे में आग लगी हुई थी वहीं दूसरे कमरे में भी धआं फैल गया था जिसमें दोनों बच्चे सो रहे थे। वहीं सूचना के बाद अनंतपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी उच्चाधिकारियों को भी दी गई। जिसके बाद शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चेरी में रखवाया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि ये बहुुत ही दुखद हादसा हुआ है। जिसकी बारिकी से जांच भी की जा रही है। दोनों बच्चों की पहचान 15 वर्षीय शौर्य और 10 वर्षीय वीर शर्मा के रूप में हुई है। हादसे के दौरान पिता घर पर मौजूद नहीं थे। वो जागरण के कार्यक्रम में गए हुए थे। ये हादसा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दीप श्री अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर बी- 403 में सामने आया है। घर में आग लगने का कारण फिलहाल शोर्ट सर्किट ही सामने आया है और बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है। क्योंकि कमरे में एसी चालू था इसलिए सारे गेट और खिड़कियां भी बंद थी। इस दौरान कमरे में रखा हुआ एयर कंडीशन, सोफा, एलइडी टीवी, अन्य विद्युत के उपकरण पूरी तरह से जल गए हैं. यहां तक कि पर्दे भी पूरी तरह से जल गए हैं।

सामने आया है कि हादसे में जान गंवा बैठे दोनों भाईयों में से एक भाई शौर्य शर्मा आईआईटी की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरा भाई वीर शर्मा श्रीमद रामायण टीवी सीरियल में भरत का रोल प्ले कर चुका है। फिलहाल वो सैफ अली खान की आने वाली मूवी में उनके बचपन का रोल प्ले करने वाला था। वहीं पुलिस ने बताया कि फ्लैट का ड्राइंग रूम पूरी तरह से जला हुआ था। घर के और भी हिस्सों में आग के निशान थे। बच्चों के पिता से बात की अभी उनकी मां मुंबई से आ रही हैं। उसके बाद ही दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पिता की इच्छा है कि दोनों बच्चों की आई डोनेट करवाई जाए।