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पोता और पोती बचाने में खुद करंट से झुलसा; कोटा में हाईटेंशन लाइन से बस्ती में करंट से 1 मौत

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
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करंट की चपेट में आए व्यक्ति ने बताया कि वह अपने सामने पत्नी और पोता-पोती को करंट से तड़पता देख रहा था और वह भी कूद गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है।

पोता और पोती बचाने में खुद करंट से झुलसा; कोटा में हाईटेंशन लाइन से बस्ती में करंट से 1 मौत

राजस्थान के कोटा जिले के अन्नतपुरा थाना इलाके में हाई टेंशन लाइन का इंसुलेटर टूटने के बाद करंट फैलने से एक महिला की मौत हो गई थी। करंट की चपेट में आने से 9 लोग भी झुलस गए थे। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। करंट की चपेट में आए एक शख्स ने बताया कि उसकी पत्नी, पोता और पोती करंट लगने से तड़प रहे थे। उनको बचाने वो भी करंट में कूद गया।

हादसे की जानकारी मिलने के बाद कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे। साथ ही अस्पताल में घायल लोगों से संदीप शर्मा ने मुलाकात की और चिकित्सकों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। यह हादसा शहर के अनंतपुरा थाना इलाके के बरडा बस्ती क्रेशर रोड इलाके में सामने आया था।

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विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि हादसा काफी गंभीर है इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से भी आग्रह किया गया है की घटना की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावती ना हो इसके लिए भी बेहतर रखरखाव होने चाहिए। वही विधायक ने दुर्घटना में मृतक महिला सलमा के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग उठाई है। साथ ही विधायक ने घायलों के परिजनों को पूरा भरोसा दिलाया है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं और हर संभव सहयोग सरकार की तरफ से मिलेगा।

अधिकारी बोले, करंट फैलने से अर्थ फाल्ट हुआ

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी आशीष जोहरी का कहना है कि अक्सर बारिश के मौसम में इंसुलेटर टूटने की घटनाएं सामने आती है। यह हादसा जहां पर हुआ वहां पर पथरीला इलाका है और टावर के चारों ओर मकान बने हुए हैं। जिसके कारण करंट फैलने से अर्थ फाल्ट हो गया। हादसे के बाद टेक्निकल टीम मौके पर तुरंत पहुंच गई थी और पूरी स्थिति को संभाल लिया। हालांकि वहां पर लाइन को ठीक करने का काम चल रहा है। वहीं पुलिस और बिजली विभाग की टीम अब यह पता लगा रही है कि इंसुलेटर टूटने की आखिर वजह क्या रही?

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पीड़ितों ने क्या बताया

वही करंट की चपेट में आए इशाक बैग ने बताया कि उसकी छुट्टी थी और वह घर पर ही मौजूद था। अचानक से शोर सुनकर जब वह बाहर निकाला तो लोग इकट्ठा थे। इस दौरान इशाक की पत्नी, पोता और पोती करंट लगने से तड़प रहे थे। जिनको बचाने के लिए जब इशाक आगे बढ़ा तो उसको भी जोरदार करंट का झटका लग गया। वहीं मृतका सलमा के रिश्तेदारों ने बताया कि उनके घरों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। जिसको हटाने के लिए कई बार लिखित में भी शिकायत दी थी। लेकिन बिजली विभाग ने कभी सुध नहीं ली और आज यह हादसा हो गया जिसमें सलमा की मौत हो गई। सलमा उसके तीन छोटे बच्चे हैं। वहीं पति फर्नीचर बनाने का काम करता है।

रिपोर्ट- योगेंद्र महावर

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संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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