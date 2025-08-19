कोटा-बूंदी में बनेगा नया एयरपोर्ट, राजस्थान को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा; लोकेशन भी बताया

राजस्थान को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोटा-बूंदी में नए एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

राजस्थान को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोटा-बूंदी में नए एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण में 1507 करोड़ रुपये की लागत आएगी। एयरपोर्ट टर्मिनल का विस्तार 20 हजार स्क्वायर मीटर में होगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोटा एजुकेशन और इंडिस्ट्रियल हब है। देशभर से छात्र और शिक्षा से जुड़े लोग कोटा जाते हैं। कोटा में लंबे समय से अच्छे बड़े मॉर्डन एयरपोर्ट की डिमांड थी। कोटा और बूंदी का एक साथ इकोसिस्टम बन गया है। मौजूदा एयरपोर्ट बहुत छोटा है, पुराना है, उसे बेहतर किया गया है और अब एक नया एयरपोर्ट बनेगा।