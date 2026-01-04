राजस्थान: एक भैंस के 2 दावेदार, असली मालिक कौन? पुलिस ने ऐसे लगाया पता
कोटा में एक भैंस पर मालिकाना हक को लेकर दो लोग आपस में भिड़ गए। बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस के सामने असली मालिक की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन गई। इस रिपोर्ट में जानें पुलिस ने कैसे पता किया कि असली मालिक कौन है?
कोटा में एक भैंस और उसके पाड़े पर मालिकाना हक को लेकर दो लोग भिड़ गए। मामला पुलिस तक पहुंच गया। तब पुलिस के सामने असली मालिक की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन गई। रामलाल नाम के व्यक्ति ने अपनी चोरी भैंस को इंद्रजीत के बाड़े में देखा और उसे अपना बताया। वहीं इंद्रजीत ने कहा कि भैंस तो उसकी है। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने पशु डॉक्टरों की एक टीम बनाई। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पाया कि भैंस का असली मालिक रामलाल है।
ऐसे शुरू हुआ विवाद
पुलिस ने बताया कि नारायण विहार के रहने वाले रामलाल ने शिकायत की थी कि उनकी भैंस और उसका बच्चा एक महीने पहले खो गए थे। काफी तलाश के बाद उन्होंने दोनों को इंद्रजीत केवट के बाड़े में बंधा पाया है। उसने पुलिस से गुहार लगाई कि वह भैंस का असली मालिक है। पुलिस उसके पशु को इंद्रजीत से दिलवा दे।
दोनों की अपनी दलील
वहीं इंद्रजीत ने रामलाल के दावे का खंडन करते हुए कहा कि उसने भैंस को दो साल पहले बाड़ी गांव से खरीदा था और मवेशी की उम्र लगभग 7 साल है। वहीं रामलाल का कहना था कि भैंस चार से पांच साल की है। उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्ष शनिवार को कुन्हाड़ी पुलिस थाने पहुंचे। कुन्हाड़ी की वृत्ताधिकारी कौशल्या ने रविवार को बताया कि जांच में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए।
असली मालिक कौन, पता लगाना बना चुनौती
अब असली मालिक की पहचान कैसे हो? इसको लेकर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। इस मामले में पुलिस ने पशु चिकित्सक की राय लेने का निर्णय लिया। पुलिस की रिक्वेस्ट पर पशु मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। यही नहीं भैंस की जांच के लिए कोटा के मोखापाड़ा क्षेत्र में स्थित एक सरकारी पशु चिकित्सालय ले जाया गया। जानवरों के दांतों और शारीरिक स्थिति की जांच करने के बाद पशु चिकित्सकों ने बताया कि भैंस की उम्र लगभग चार से पांच साल थी।
पुलिस ने ऐसे की असली मालिक की पहचान
मेडिकल बोर्ड ने साफ कर दिया कि भैंस की उम्र 7 साल नहीं थी। जैसा कि इंद्रजीत ने दावा किया था। कुन्हाड़ी की वृत्ताधिकारी कौशल्या ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट और सहायक सबूतों के आधार पर पुलिस ने रामलाल के दावे को सही पाया। पुलिस ने शनिवार देर शाम भैंस और उसके पाड़े को रामलाल को सौंप दिया। हालांकि दूसरा दावेदार इंद्रजीत फैसले से संतुष्ट नहीं था। उसको सबूत पेश करने को कहा गया लेकिन वह सुबूत नहीं पेश कर सका। इस तरह पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ असली मालिक का पता लगाकर मामले का निपटारा कर दिया।