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महिला की हत्या और लूटपाट वाली कहानी; कोटा में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा

Mar 23, 2026 11:23 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कोटा, योगेंद्र महावर
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राजस्थान के कोटा जिले में रविवार को हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को कोटा पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है।

महिला की हत्या और लूटपाट वाली कहानी; कोटा में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा

राजस्थान के कोटा जिले में रविवार को हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को कोटा पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने महिला की हत्या कर मौके की स्थिति को लूटपाट बताने की कोशिश की थी। आरोपी ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या की थी।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि रविवार शहर के आर के पुरम थाना इलाके के गणेश नगर इलाके में महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके वाली जगह पर जांच करने पर ऐसा लग रहा था जैसे लूटपाट के इरादे से महिला की हत्या की गई हो।

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इसके बाद संदिग्ध व्यक्तियों से भी लगातार पूछताछ की गई। वारदात के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने उद्योग नगर इलाके से पुखराज पारेता नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने महिला की हत्या करने की बात कबूली। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है।

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रुपए को लेकर था झगड़ा

सामने आया है कि मृतक महिला ब्याज पर रुपए का लेनदेन करती थी। आरोपी शख्स भी महिला को पहले से जानता था और वह भी जरूरतमंद व्यक्तियों को ब्याज पर रुपए दिलवाने के लिए महिला के पास लेकर जाता था। सामने आया है कि मृतका और आरोपी के बीच में भी रुपए के लेनदेन को लेकर झगड़ा चल रहा था। आरोपी को यह भी पता था कि महिला घर में अकेली रहती है। इसलिए उसने महिला की हत्या की योजना बना डाली और मौका पाकर महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही घर में रखे दस्तावेज और अन्य सामान चुरा लिए। जिससे यह दिखाने की कोशिश की गई की अज्ञात हमलावरों ने घर में लूटपाट कर महिला की हत्या कर दी है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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