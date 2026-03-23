महिला की हत्या और लूटपाट वाली कहानी; कोटा में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा
राजस्थान के कोटा जिले में रविवार को हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को कोटा पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है।
राजस्थान के कोटा जिले में रविवार को हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को कोटा पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने महिला की हत्या कर मौके की स्थिति को लूटपाट बताने की कोशिश की थी। आरोपी ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या की थी।
शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि रविवार शहर के आर के पुरम थाना इलाके के गणेश नगर इलाके में महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके वाली जगह पर जांच करने पर ऐसा लग रहा था जैसे लूटपाट के इरादे से महिला की हत्या की गई हो।
इसके बाद संदिग्ध व्यक्तियों से भी लगातार पूछताछ की गई। वारदात के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने उद्योग नगर इलाके से पुखराज पारेता नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने महिला की हत्या करने की बात कबूली। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है।
रुपए को लेकर था झगड़ा
सामने आया है कि मृतक महिला ब्याज पर रुपए का लेनदेन करती थी। आरोपी शख्स भी महिला को पहले से जानता था और वह भी जरूरतमंद व्यक्तियों को ब्याज पर रुपए दिलवाने के लिए महिला के पास लेकर जाता था। सामने आया है कि मृतका और आरोपी के बीच में भी रुपए के लेनदेन को लेकर झगड़ा चल रहा था। आरोपी को यह भी पता था कि महिला घर में अकेली रहती है। इसलिए उसने महिला की हत्या की योजना बना डाली और मौका पाकर महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही घर में रखे दस्तावेज और अन्य सामान चुरा लिए। जिससे यह दिखाने की कोशिश की गई की अज्ञात हमलावरों ने घर में लूटपाट कर महिला की हत्या कर दी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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