नकल का आरोप लगने के बाद कोटा में BDS छात्रा का आत्मघाती कदम, जान देने की कोशिश

कोटा में डेंटल कॉलेज की छात्रा को कथित तौर पर नकल करते पकड़े जाने के बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की। इस घटना से हड़कंप मच गया। समय रहते उसे बचा लिया गया। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, कोटाMon, 13 Oct 2025 10:43 PM
कोटा में डेंटल कॉलेज की छात्रा को नकल करते पकड़ने के दौरान छात्रा ने सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका इलाज जारी है। छात्रा बीडीएस की फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही है। आरोप है की परीक्षा में नकल करने के दौरान एग्जामिनर ने उसे पकड़ा था। घटना शहर के रानपुर थाना क्षेत्र के एक नर्सिंग कॉलेज की है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, छात्रा का सोमवार को नर्सिंग कॉलेज में एग्जाम था। छात्रा गुजरात की रहने वाली है। उसके पैरों में तलवों पर दो लाइन लिखी थी। इस दौरान एग्जामिनर ने उसे पकड़ा और इंचार्ज के पास ले गए। इसकी वजह से छात्रा का एक से डेढ़ घंटे का समय खराब हो गया। इससे डिप्रेशन में आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

वहीं कॉलेज मालिक अनिल दसवानी ने बताया की छात्रा नर्सिंग कॉलेज में एग्जाम देने गई थी। उसके पैरों के तलवों पर दो लाइन लिखी थी लेकिन उसने इसे देखा नहीं था। इसके बावजूद एग्जामिनर ने उसे पकड़ लिया और इंचार्ज के पास ले गए। इससे उसका पेपर अच्छा नहीं गया। उसने सारी बात बताई लेकिन उसे अगले पेपर की तैयारी के लिए बोला गया।

कोटा पुलिस के अनुसार, राजकुमारी अपने रूम में दो फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। जब दोनों बाहर चली गईं तो पीड़िता ने गेट लगा लिया और फंदा लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि उसे समय रहते नीचे उतार लिया गया। उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। बाद में उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां पर उसका उपचार जारी है।

रिपोर्ट- योगेंद्र महावर

Rajasthan News
