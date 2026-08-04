UGC नियम वापस लो.. जयपुर में प्रदर्शनकारी की मौत; करणी सेना का पुलिस पर आरोप
यूजीसी के कथित विवादित नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर राजपूत करणी सेना के प्रदर्शन के बाद एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। करणी सेना का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई के कारण उसकी जान गई।
जयपुर में यूजीसी के कथित विवादित नियमों को वापस लेने और सवर्ण समाज की मांगों को लेकर प्रदर्शन के बाद एक प्रदर्शनकारी की मौत का करणी सेना ने दावा किया है। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कालवाड़ रोड पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से की गई तेज पानी की बौछार सीने पर लगने से प्रदर्शनकारी देवराज घायल हो गए थे। उन्होंने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया।
यूजीसी कानून वापस लो के नारे
सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के यूजीसी विनियम-2026 वापस लेने के साथ सवर्ण समाज से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर राजपूत करणी सेना की अगुवाई में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था। प्रदर्शनकारी यूजीसी कानून वापस लो, UGC नियम वापस लो के नारों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे।
पुलिस का लाठीचार्ज
प्रदर्शन के दौरान कालवाड़ रोड समेत कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की की घटनाएं भी हुई थीं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। राजस्थान पुलिस की ओर से पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया गया था।
करणी सेना का क्या दावा?
रैली के बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट सर्किल पर जमा हो गए थे और कुछ देर तक सड़क को भी जाम रखा था। बाद में शाम को प्रदर्शनकारी चले गए थे। करणी सेना का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान डीडवाना-कुचामन जिले के पालाड़ा के निवासी देवराज सिंह की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें पहले एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था। बाद में देवराज सिंह को सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
करणी सेना ने पुलिस पर लगाए आरोप
करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रेस वार्ता में राजस्थान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कालवाड़ रोड पर पुलिस ने पानी की बौछार की। पानी की तेज धार देवराज सिंह के सीने पर लगी, जिससे उन्हें चोट आई थीं। देवराज सिंह घायल हो गए थे। घर पहुंचने पर देवराज सिंह ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से इलाके के दौरान उनकी मौत हो गई।
क्या बोली पुलिस?
हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने अब तक मौत के सटीक वजहों की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों ने एक दिन पहले बताया था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से पानी की बौछार का इस्तेमाल किया था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पानी की बौछार करने वाले वाहन पर चढ़ने की कोशिशें की थीं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदर्शन के दौरान दौरान पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रशांत किरण भी धक्का-मुक्की की चपेट में आ गए थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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