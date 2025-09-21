Kanhaiyalal Murder, NIA has not been able to punish the criminals even after 3 years, Ashok Gehlot कन्हैयालाल मर्डर केस: NIA तीन साल बाद भी अपराधियों को सजा नहीं दिला सकी, अशोक गहलोत, Rajasthan Hindi News - Hindustan
कन्हैयालाल हत्याकांड को तीन साल हुए, लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसी NIA इस ओपन एंड शट प्रकृति के मामले में अपराधियों को सजा नहीं दिलवा सकी है। गहलोत ने यह ट्वीट कन्हैयालाल के परिवार से मिलने के बाद किया।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुरSun, 21 Sep 2025 10:48 PM
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनआईए पर आरोप लगाते हुए कहा, कन्हैयालाल हत्याकांड को तीन साल हुए, लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसी NIA इस ओपन एंड शट प्रकृति के मामले में अपराधियों को सजा नहीं दिलवा सकी है। गहलोत ने यह ट्वीट कन्हैयालाल के परिवार से मिलने के बाद किया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली बात भी दोहराई।

अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा- आज उदयपुर में स्व. श्री कन्हैयालाल के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। हमारी कांग्रेस सरकार ने स्व. कन्हैयालाल के परिवार को 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता एवं दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी थी, जिससे इन्हें जीवनयापन करने में परेशानी न हो। हमारी सरकार ने महज चार घंटों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था।

अशोक गहलोत ने हमलावर होते हुए लिखा- परन्तु यह बेहद दुखद है कि इस दुखद घटनाक्रम को तीन साल केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसी NIA इस ओपन एंड शट प्रकृति के मामले में अपराधियों को सजा नहीं दिलवा सकी है। परिजन भी अभी तक न्याय न मिल पाने से दुखी हैं। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाएगी और जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित होगा।

आपको बताते चलें कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल तेली नामक टेलर की दुकान पर गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा गया था। लेकिन, केस में धीमी प्रगति से कन्हैयालाल का परिवार निराश है। इसी बात का जिक्र अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में किया। पत्नी यशोदा ने पहले भी गुहार लगाई थी कि हत्याकांड को हुए इतना समय बीत चुका है, लेकिन न्याय की राह अब भी दूर है।