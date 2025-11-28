सब्जी-फल बेचकर राजस्थान के 'गोल्डमैन' बने कन्हैयालाल को धमकी, 5 करोड़ रुपये की डिमांड
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 'गोल्डमैन' और 'बप्पी लाहिरी' जैसे नामों से मशहूर कन्हैयालाल खटीक इन दिनों कुछ चिंतित हैं। वजह है रोहित गोदारा गैंग के नाम पर मिली धमकी। फल कारोबारी कन्हैयालाल से 5 करोड़ रुपये की प्रोटक्शन मनी मांगी गई है।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 'गोल्डमैन' और 'बप्पी लाहिरी' जैसे नामों से मशहूर कन्हैयालाल खटिक इन दिनों कुछ चिंतित हैं। वजह हैरोहित गोदारा गैंग के नाम पर मिली धमकी। फल कारोबारी कन्हैयालाल से 5 करोड़ रुपये की प्रोटक्शन मनी मांगी गई है। कॉल करने वाले ने खुद को गोदारा गैंग का सदस्य बताते हुए कहा है कि यदि रकम नहीं दी गई तो वह सोना पहनने लायक नहीं रह जाएंगे।
हाथ से गले तक करीब साढ़े तीन किलो सोना पहनकर घूमने वाले कन्हैयालाल कभी ठेले पर सब्जी बेचा करते थे। फिर वह फल का कोराबार करने लगे। 50 साल के कन्हैयालाल सोने के शौकीन हैं। फल के कारोबार में 'फले-फूले' तो उन्होंने इस शौक को पूरा किया। अपनी कमाई के एक हिस्से से वह सोना खरीदते गए। अभी वह करीब 50 लाख रुपये का सोना पहनकर घूमते हैं। पूरे चित्तौड़गढ़ में उनकी खास पहचान है। वह अखिल भारतीय खटीक समाज के राजस्थान में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।
पुलिस के मुताबिक खटीक को दो दिन पहले उन्हें एक मिस्ड कॉल मिली। इसके बाद उसी नंबर से वॉट्सऐप कॉल आया। उन्होंने इसे रिसीव नहीं किया तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई। इसे भेजने वाले 5 करोड़ रुपये की मांग की है। खटिक ने पुलिस को बताया कि उन्हें कहा गया है कि यदि रकम नहीं दी गई तो वह सोना पहनने लायक नहीं रह जाएंगे।
खटिक ने बताया कि उन्हें बाद में एक कॉल भी आया और डिमांड दोहराई गई। कोतवाली पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। गोदारा बीकानेर के लूणकरणसर का रहने वाला है। माना जाता है कि वह कनाडा में रहकर आपराधिक गैंग चला रहा है। राजस्थान समेत देश के अन्य हिस्सों में उसके खिलाफ करीब तीन दर्जन केस दर्ज हैं। उस पर पहले भी राजस्थान के कारोबारियों से फिरौती वसूली के आरोप लगे हैं। गोदारा का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आया था। गोदारा 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया था। इसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस भी जारी है।