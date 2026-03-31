राजस्थान में महंगी हुई जंगल सफारी, 1 अप्रैल से एंट्री फीस और अन्य शुल्कों के लिए देना होगी ज्यादा राशि
वर्तमान में भारतीय पर्यटक के लिए कैंटर से सफारी का शुल्क 888 रुपए था , जो बढ़कर अब 986.63 रुपए हो जाएगा। इसी तरह विदेशी पर्यटक को कैंटर से सफारी पर जाने के लिए अब तक 2176.10 रुपए प्रति पर्यटक खर्च करने पड़ते थे, जो अब बढ़कर 2399.63 हो जाएंगे।
राजस्थान में सवाईमाधोपुर के विश्वविख्यात रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान या किसी अन्य वन्यजीव अभयारण्य में सफारी करने के इच्छुक लोगों को राज्य सरकार ने एक झटका दिया है, अब इन जगहों पर घूमने के लिए लोगों को अपनी जेब थोड़ी और ढीली करना होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि वन विभाग ने 1 अप्रैल, 2026 से प्रदेश के सभी नेशनल पार्कों, टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्यों में प्रवेश शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।
अधिकारियों ने बताया कि 1 अप्रैल से राजस्थान में जंगल सफारी महंगी हो रही है, क्योंकि वन विभाग ने नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्यों की एंट्री फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही बसों, जीपों और कैमरों के शुल्क में भी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अधिकारियों के अनुसार ये नई दरें दो साल तक लागू रहेंगी।
प्रवेश शुल्क, वाहन शुल्क, कैमरा शुल्क सभी में की गई वृद्धि
इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन के.सी.ए. अरुण प्रसाद ने बताया कि इस बढ़ोतरी में प्रति व्यक्ति लगने वाला प्रवेश शुल्क, वाहनों की एंट्री फीस, कैमरा फीस और इको-डेवलपमेंट सरचार्ज शामिल हैं। बढ़ी हुई दरों के अनुसार रणथंभौर नेशनल पार्क में, भारतीय पर्यटकों को अब इको-डेवलपमेंट शुल्क सहित प्रति व्यक्ति 215 रुपए देने होंगे, जबकि विदेशी पर्यटकों से प्रति व्यक्ति 1,575 रुपए लिए जाएंगे। छात्रों के लिए फीस 65 रुपए तय की गई है।
केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए नई दरें
भारतीय पर्यटकों से प्रवेश शुल्क- 215 रुपए प्रति व्यक्ति (इको-डेवलपमेंट शुल्क सहित)
विदेशी पर्यटकों से प्रवेश शुल्क- 1,575 रुपए प्रति व्यक्ति
छात्रों से प्रवेश शुल्क- 65 रुपए
उधर केवलादेव नेशनल पार्क और रणथंभौर को छोड़कर, अन्य पार्कों के लिए भारतीय पर्यटकों को प्रति व्यक्ति 165 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 1,010 रुपए देने होंगे, जबकि छात्रों के लिए फीस 65 रुपए ही रहेगी।
वाहन शुल्क में भी हुआ बदलाव
रणथंभौर में वाहनों के शुल्क में भी बदलाव किया गया है, नई दरों के अनुसार बसों की फीस 1,095 रुपए, जीप व कार की 695 रुपए, और ई-रिक्शा या दोपहिया वाहनों का किराया 115 रुपए तय किया गया है। कैमरा फीस में भी बढ़ोतरी की गई है, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म बनाने वाली भारतीय कंपनियों को अब प्रतिदिन 15,980 रुपए और विदेशी कंपनियों को 24,200 रुपए देने होंगे।
अधिकारी ने बताया कि फीचर फिल्मों और विज्ञापनों के लिए, भारतीय कंपनियों से प्रतिदिन 1,06,480 रुपए और विदेशी कंपनियों से 1,57,300 रुपए का शुल्क लिया जाएगा।
1 अप्रैल की सुबह से वसूल जाएगी नई दरें
वन विभाग के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि एक अप्रैल सुबह की पारी से नई दरें लागू होंगी। वर्ष 2016 से हर वर्ष प्रवेश शुल्क में दस प्रतिशत की वृद्धि करने के फैसले के तहत हर साल एक अप्रैल से सफारी के शुल्क में बढ़ोत्तरी की जाती है। हालांकि इस बार की बढ़ोतरी दो साल के लिए की गई है।
वर्तमान में भारतीय पर्यटक के लिए कैंटर से सफारी का शुल्क 888 रुपए था , जो बढ़कर अब 986.63 रुपए हो जाएंगा। इसी तरह विदेशी पर्यटक को कैंटर से सफारी पर जाने के लिए अब तक 2176.10 रुपए प्रति पर्यटक खर्च करने पड़ते थे, जो अब बढ़कर 2399.63 हो जाएंगे।
इसी प्रकार जिप्सी से सफारी पर जाने के लिए भारतीय पर्यटक को अब तक 1455.17 रुपए खर्च करने पड़ते थे जो अब बढ़कर 1611.80 रुपए हो जाएगी। विदेशी पर्यटक को अब तक जिप्सी से सफारी के लिए 2743.17 रुपए चुकाने होते थे जो अब बढ़कर 3024.80 हो जाएंगे। (वार्ता इनपुट के साथी)
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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