साध्वी प्रेम बाईसा की मौत बनी मिस्ट्री: इंजेक्शन, इंस्टा पोस्ट और वीडियो... पुलिस तलाश रही असल वजह

संक्षेप: साध्वी की मौत के बाद शेयर की गई इस पोस्ट ने पूरी घटना को रहस्यमयी बना दिया। वहीं एनडीटीवी से बातचीत में साध्वी के पिता वीरमनाथ ने स्वीकार किया कि इंस्टाग्राम पर किया गया पोस्ट उनके कहने पर ही डाला गया था।

राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। साध्वी की मौत बुधवार शाम को हुई थी। साध्वी के पिता के मुताबिक उनकी बेटी बीते दो तीन से बीमार थीं ऐसे में आश्रम में कपाउंडर को इंजेक्शन लगवाने के लिए बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट बाद ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कपाउंडर को हिरासत में लिया और इंजेक्शन का सामान जब्त कर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वहीं मौत के करीब 4 घंटे बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आई जिसे कथित सुसाइड नोट कहा जा रहा है। पोस्ट में लिखा गया कि उन्हें जीते जी न्याय नहीं मिला, शायद जाने के बाद मिले। इसके साथ ही पोस्ट में साध्वी प्रेम बाईसा का सनातन धर्म के प्रति समर्पण और अग्नि परीक्षा के लिए संतों को लिखे पत्रों का जिक्र है। साध्वी की मौत के बाद शेयर की गई इस पोस्ट ने पूरी घटना को रहस्यमयी बना दिया। वहीं एनडीटीवी से बातचीत में साध्वी के पिता वीरमनाथ ने स्वीकार किया कि इंस्टाग्राम पर किया गया पोस्ट उनके कहने पर ही डाला गया था।

पोस्टमार्टम में देरी इंजेक्शन लगने के बाद जब साध्वी की तबीयत हुई थी तो परिजन उन्हें पाल रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद पिता ने पोस्टमार्टम कराने को लेकर भी अनिच्छा जाहिर की। वे पोस्टमार्टम करने की बजाय बेटी के शव को वापस बोरनाडा रोड पर आरती नगर स्थित आश्रम ले आए। वहीं देर रात आश्रम पर सैकड़ों भक्तों की भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी शुरू कर दी गई। इस दौरान समर्थक निष्पक्ष जांच और पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे तो वहीं साध्वी के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस की समझाइश के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

उठ रहे कई सवाल सवाल ये है कि क्या साध्वी को किसी ने जानबूझकर गलत इंजेक्शन दिया? वहीं मौत के चार घंटे बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों और किस मकसद से की गई? बहरहाल पुलिस इस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है।