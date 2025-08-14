राजस्थान में मां-बेटी पर पत्थरों की बरसात, सड़क पर चिल्लाती रही महिला - वीडियो वायरल

राजस्थान में पाली जिले के रोहट कस्बे में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। एक महिला और उसकी दो साल की बच्ची को ससुराल वालों ने पहले घर से निकाल दिया और फिर उन पर पत्थरों से हमला किया गया।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला मदद के लिए चिल्ला रही है लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता, लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

बताया जा रहा है कि महिला को बच्ची सहित घर से जबरन बाहर निकाला गया और मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। इसके बाद छत पर खड़ी एक महिला ने दूसरी मंजिल से उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे महिला अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पत्थरों की बौछार से दोनों बच नहीं पा रहे। बच्ची मां की गोद में सहमी हुई है और मां बार-बार “बचाओ-बचाओ” चिल्ला रही है।

घटना का वीडियो जिसने भी देखा, वह दहल उठा। लोगों में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई है। हर कोई यह सवाल उठा रहा है कि इतनी भीड़ के बीच एक मां और उसकी बच्ची पर हो रहे अत्याचार को कोई रोक क्यों नहीं पाया। आसपास के लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे और किसी ने भी महिला की मदद नहीं की।

स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला का अपने ससुराल वालों से पहले से विवाद चल रहा था। लेकिन मामला इस हद तक पहुंच जाएगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। वायरल वीडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। अब लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।