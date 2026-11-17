राजस्थान पंचायत चुनाव में किन्नर मनीषा बाई ने दिग्गजों को चटाई धूल; पाली कुशालपुरा से बनी सरपंच
राजस्थान पंचायतीराज आम चुनाव के अंतिम चरण की मतगणना के बाद गांवों की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। इन चुनावों में कई जगह बेहद करीबी मुकाबले देखने को मिले तो कुछ पंचायतों में ऐसे परिणाम आए
राजस्थान पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के नतीजों में लोकतंत्र के कई दिलचस्प रंग देखने को मिले। कहीं प्रत्याशियों के बीच जीत-हार का फैसला महज एक वोट से हुआ तो कहीं ग्रामीणों ने परंपरागत राजनीति से आगे बढ़कर किन्नर समाज की प्रत्याशी को गांव की कमान सौंप दी। टोंक जिले की नूरपुरा खेड़ा ग्राम पंचायत में रजनी देवी ने सिर्फ एक वोट से जीत हासिल की, जबकि पाली जिले के कुशालपुरा में मनीषा बाई ने 301 वोटों के अंतर से सरपंच पद पर कब्जा जमाया। दोनों पंचायतों के ये नतीजे अब इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं।
राजस्थान पंचायतीराज आम चुनाव के अंतिम चरण की मतगणना के बाद गांवों की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। इन चुनावों में कई जगह बेहद करीबी मुकाबले देखने को मिले तो कुछ पंचायतों में ऐसे परिणाम आए, जिन्होंने सामाजिक बदलाव और मतदाताओं की बदलती सोच की ओर भी ध्यान खींचा है। टोंक और पाली जिले की दो ग्राम पंचायतों के नतीजे इसी वजह से खास बन गए हैं।
टोंक में एक वोट ने बदल दिया जीत का गणित
टोंक पंचायत समिति की नूरपुरा खेड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच पद का चुनाव किसी रोमांचक मुकाबले से कम नहीं रहा। यहां कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। मतदान के बाद जब मतगणना शुरू हुई तो मुकाबला रजनी देवी और जैना देवी के बीच सिमट गया। दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों की नजरें आखिरी वोट तक टिकी रहीं।
इस मुकाबले में 'भिंडी' चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहीं रजनी देवी को कुल 294 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी जैना देवी को 293 मत प्राप्त हुए। इस तरह रजनी देवी ने महज एक वोट के अंतर से जीत दर्ज कर ली। यानी अगर एक वोट का भी अंतर बदल जाता तो ग्राम पंचायत की सत्ता का फैसला किसी और के पक्ष में हो सकता था।
चुनाव परिणाम सामने आने के बाद रजनी देवी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं, जैना देवी के लिए यह हार बेहद करीबी रही। एक वोट से मिली इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पंचायत चुनाव में हर मत की कितनी अहमियत होती है।
पाली में किन्नर मनीषा बाई ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत
दूसरी ओर पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति की कुशालपुरा ग्राम पंचायत का परिणाम सामाजिक भागीदारी के लिहाज से चर्चा में है। यहां किन्नर समाज की मनीषा बाई ने सरपंच पद का चुनाव जीतकर गांव की कमान अपने हाथ में ले ली। इस मुकाबले में उनके सामने चार अन्य प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें पूर्व सरपंच समेत कई पुराने और अनुभवी चेहरे भी शामिल थे।
इसके बावजूद मनीषा बाई ने मतदाताओं का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की। उन्हें कुल 1835 वोट मिले, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी शांति देवी को 1534 मत प्राप्त हुए। इस तरह मनीषा बाई ने 301 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की।
इस चुनाव में 24 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना, जबकि 266 वोट खारिज कर दिए गए। पुराने राजनीतिक चेहरों के बीच मनीषा बाई की जीत को ग्रामीण राजनीति में किन्नर समाज की बढ़ती भागीदारी के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है।
कभी किन्नर समाज बाहुल्य गांव था कुशालपुरा
कुशालपुरा ग्राम पंचायत की इस जीत की एक खास पृष्ठभूमि भी है। इस गांव की पहचान कभी किन्नर समाज की बड़ी आबादी वाले गांव के रूप में रही थी। हालांकि, समय के साथ समाज के कई परिवार दूसरी जगहों पर चले गए और अब यहां किन्नर समाज के कुछ ही परिवार निवास करते हैं।
ऐसे में गांव के लोगों की ओर से मनीषा बाई को सरपंच चुनना अपने आप में अहम है। उन्होंने उन प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया, जिनका गांव की राजनीति में पहले से अनुभव और पहचान थी।
टोंक में जहां एक वोट ने जीत-हार का फैसला कर दिया, वहीं पाली में मतदाताओं ने सामाजिक पहचान से आगे बढ़कर एक नया संदेश दिया। राजस्थान पंचायत चुनाव के ये दोनों नतीजे बताते हैं कि गांवों की राजनीति में कभी एक वोट पूरी बाजी पलट सकता है तो कभी मतदाताओं का फैसला बदलाव की नई कहानी लिख सकता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।