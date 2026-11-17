राजस्थान पंचायतीराज आम चुनाव के अंतिम चरण की मतगणना के बाद गांवों की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। इन चुनावों में कई जगह बेहद करीबी मुकाबले देखने को मिले तो कुछ पंचायतों में ऐसे परिणाम आए

राजस्थान पंचायतीराज आम चुनाव के अंतिम चरण की मतगणना के बाद गांवों की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। इन चुनावों में कई जगह बेहद करीबी मुकाबले देखने को मिले तो कुछ पंचायतों में ऐसे परिणाम आए

राजस्थान पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के नतीजों में लोकतंत्र के कई दिलचस्प रंग देखने को मिले। कहीं प्रत्याशियों के बीच जीत-हार का फैसला महज एक वोट से हुआ तो कहीं ग्रामीणों ने परंपरागत राजनीति से आगे बढ़कर किन्नर समाज की प्रत्याशी को गांव की कमान सौंप दी। टोंक जिले की नूरपुरा खेड़ा ग्राम पंचायत में रजनी देवी ने सिर्फ एक वोट से जीत हासिल की, जबकि पाली जिले के कुशालपुरा में मनीषा बाई ने 301 वोटों के अंतर से सरपंच पद पर कब्जा जमाया। दोनों पंचायतों के ये नतीजे अब इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

राजस्थान पंचायतीराज आम चुनाव के अंतिम चरण की मतगणना के बाद गांवों की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। इन चुनावों में कई जगह बेहद करीबी मुकाबले देखने को मिले तो कुछ पंचायतों में ऐसे परिणाम आए, जिन्होंने सामाजिक बदलाव और मतदाताओं की बदलती सोच की ओर भी ध्यान खींचा है। टोंक और पाली जिले की दो ग्राम पंचायतों के नतीजे इसी वजह से खास बन गए हैं।

टोंक में एक वोट ने बदल दिया जीत का गणित टोंक पंचायत समिति की नूरपुरा खेड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच पद का चुनाव किसी रोमांचक मुकाबले से कम नहीं रहा। यहां कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। मतदान के बाद जब मतगणना शुरू हुई तो मुकाबला रजनी देवी और जैना देवी के बीच सिमट गया। दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों की नजरें आखिरी वोट तक टिकी रहीं।

इस मुकाबले में 'भिंडी' चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहीं रजनी देवी को कुल 294 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी जैना देवी को 293 मत प्राप्त हुए। इस तरह रजनी देवी ने महज एक वोट के अंतर से जीत दर्ज कर ली। यानी अगर एक वोट का भी अंतर बदल जाता तो ग्राम पंचायत की सत्ता का फैसला किसी और के पक्ष में हो सकता था।

चुनाव परिणाम सामने आने के बाद रजनी देवी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं, जैना देवी के लिए यह हार बेहद करीबी रही। एक वोट से मिली इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पंचायत चुनाव में हर मत की कितनी अहमियत होती है।

पाली में किन्नर मनीषा बाई ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत दूसरी ओर पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति की कुशालपुरा ग्राम पंचायत का परिणाम सामाजिक भागीदारी के लिहाज से चर्चा में है। यहां किन्नर समाज की मनीषा बाई ने सरपंच पद का चुनाव जीतकर गांव की कमान अपने हाथ में ले ली। इस मुकाबले में उनके सामने चार अन्य प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें पूर्व सरपंच समेत कई पुराने और अनुभवी चेहरे भी शामिल थे।

इसके बावजूद मनीषा बाई ने मतदाताओं का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की। उन्हें कुल 1835 वोट मिले, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी शांति देवी को 1534 मत प्राप्त हुए। इस तरह मनीषा बाई ने 301 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की।

इस चुनाव में 24 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना, जबकि 266 वोट खारिज कर दिए गए। पुराने राजनीतिक चेहरों के बीच मनीषा बाई की जीत को ग्रामीण राजनीति में किन्नर समाज की बढ़ती भागीदारी के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है।

कभी किन्नर समाज बाहुल्य गांव था कुशालपुरा कुशालपुरा ग्राम पंचायत की इस जीत की एक खास पृष्ठभूमि भी है। इस गांव की पहचान कभी किन्नर समाज की बड़ी आबादी वाले गांव के रूप में रही थी। हालांकि, समय के साथ समाज के कई परिवार दूसरी जगहों पर चले गए और अब यहां किन्नर समाज के कुछ ही परिवार निवास करते हैं।

ऐसे में गांव के लोगों की ओर से मनीषा बाई को सरपंच चुनना अपने आप में अहम है। उन्होंने उन प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया, जिनका गांव की राजनीति में पहले से अनुभव और पहचान थी।