नेताजी के हैं 21 लाख फॉलोअर्स, वोट मिले बस 33; हार के साथ किरकिरी भी हो गई

करीब 1600 मतदाताओं वाली पंचायत में यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इंटरनेट पर उनकी पहचान किसी गुमनाम चेहरे जैसी नहीं है।

करीब 1600 मतदाताओं वाली पंचायत में यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इंटरनेट पर उनकी पहचान किसी गुमनाम चेहरे जैसी नहीं है।

इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स, यूट्यूब पर हजारों नहीं बल्कि लाखों सब्सक्राइबर्स और फेसबुक पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग। सोशल मीडिया पर नाम ऐसा कि पोस्ट पर लाइक्स और व्यूज की भरमार। लेकिन जब बात गांव की सरकार चुनने की आई तो डिजिटल दुनिया की यह चमक वोटों की गिनती में फीकी पड़ गई। राजस्थान के पंचायत चुनाव में एक चर्चित यूट्यूबर को सरपंच बनने के लिए सिर्फ 33 वोट मिले। अब सवाल उठ रहा है कि 21 लाख की ऑनलाइन फौज आखिर वोटिंग बूथ तक क्यों नहीं पहुंची?

सोशल मीडिया पर लाखों की भीड़, बैलेट पर सिर्फ 33 वोट! राजस्थान के जोधपुर जिले की ओसियां तहसील स्थित इंदों की ढाणी द्वितीय ग्राम पंचायत के चुनाव नतीजे इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहां सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे यूट्यूबर ओमप्रकाश बिश्नोई को करारी हार का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स रखने वाले ओमप्रकाश को पंचायत चुनाव में महज 33 वोट मिले।

करीब 1600 मतदाताओं वाली पंचायत में यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इंटरनेट पर उनकी पहचान किसी गुमनाम चेहरे जैसी नहीं है। लाखों लोग उन्हें सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हैं और उनके कंटेंट से जुड़े रहते हैं। मगर चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि ऑनलाइन लोकप्रियता और गांव की राजनीति दो अलग-अलग मैदान हैं।

इंस्टाग्राम से फेसबुक तक फॉलोअर्स की भरमार ओमप्रकाश बिश्नोई की सोशल मीडिया पर मौजूदगी अच्छी-खासी है। इंस्टाग्राम पर उनके 14 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर करीब 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स और फेसबुक पर 2.32 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बताए जाते हैं। इन आंकड़ों को जोड़ें तो उनकी डिजिटल पहुंच 20 लाख से अधिक बैठती है।

इतने बड़े ऑनलाइन नेटवर्क के बावजूद सरपंच चुनाव में सिर्फ 33 वोट मिलना अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। चुनाव से पहले उनकी सोशल मीडिया लोकप्रियता को देखकर समर्थकों को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रही होगी, लेकिन नतीजों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हार के बाद ओमप्रकाश की भावुक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी लोगों का ध्यान खींचा और उनके चुनावी प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।

लाइक और कमेंट करने वाले वोटर नहीं होते! इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि सोशल मीडिया पर किसी को पसंद करने और उसे वोट देने के बीच लंबा फासला है। इंस्टाग्राम पर किसी वीडियो को लाइक करने वाला व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में बैठा हो सकता है। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने वाला भी जरूरी नहीं कि उसी गांव का निवासी हो। लेकिन पंचायत चुनाव में वोट डालने का अधिकार केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को होता है।

यानी ऑनलाइन फैन फॉलोइंग लाखों में हो सकती है, लेकिन चुनाव में उम्मीदवार के पास वोटरों का दायरा बेहद सीमित होता है। यही वजह है कि इंटरनेट पर लोकप्रियता का आंकड़ा सीधे ईवीएम या मतपत्र पर वोटों की संख्या में नहीं बदल जाता।

गांव की राजनीति में स्क्रीन नहीं, सीधा संपर्क काम आता है ग्राम पंचायत का चुनाव केवल चेहरे की लोकप्रियता या सोशल मीडिया पर सक्रियता से नहीं जीता जाता। गांव में लोगों से व्यक्तिगत संपर्क, स्थानीय समस्याओं की समझ, जरूरत के वक्त उपलब्धता और सुख-दुख में भागीदारी जैसे पहलू भी अहम होते हैं। मतदाता यह भी देखते हैं कि उम्मीदवार उनके बीच कितना रहता है और गांव के मुद्दों को लेकर उसकी भूमिका क्या रही है।

हालांकि, केवल 33 वोट मिलने के पीछे ओमप्रकाश की हार के सटीक कारण क्या रहे, यह उपलब्ध आंकड़ों से तय नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका चुनावी परिणाम सोशल मीडिया की लोकप्रियता को वोटों की गारंटी मानने की धारणा पर जरूर सवाल खड़ा करता है।