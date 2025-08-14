राजस्थान: जोधपुर में कोचिंग सेंटर के बाहर चली गोली, छात्रा घायल

राजस्थान के जोधपुर शहर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच एक बड़ा सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है।

राजस्थान के जोधपुर शहर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच एक बड़ा सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। शहर के व्यस्त इलाके मानजी का हत्था में स्थित कोचिंग सेंटर के पास बुधवार शाम को अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। इस वारदात में एक छात्रा को गोली का छर्रा लग गया और वह घायल हो गई। घटना उस समय हुई जब छात्रा अपनी सहेली के साथ चाय की दुकान पर बैठी हुई थी।

महामंदिर थाना क्षेत्र में हुई इस सनसनीखेज वारदात में घायल हुई छात्रा रीना, रामड़ावास गांव की रहने वाली है और एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि रीना अपनी सहेली और एक सेवानिवृत्त फौजी हेमसिंह के साथ कोचिंग सेंटर से निकलकर पास ही एक चाय की दुकान पर बैठी हुई थी। तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली दुकान के बाहर खड़ी हेमसिंह की कार के बोनट पर लगी और वहीं से उछलकर रीना की कोहनी में जा लगी।

छर्रा लगते ही रीना घायल हो गई और उसकी कोहनी से खून बहने लगा। उसकी सहेली ने तुरंत अपने पिता और रीना के भाई को फोन कर सूचना दी। सेवानिवृत्त फौजी हेमसिंह ने तुरंत पुलिस को भी सूचित किया। मौके पर थानाधिकारी देवेन्द्रसिंह देवड़ा व अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

घायल छात्रा को प्राथमिक उपचार के लिए पहले पावटा स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर स्थिति को देखते हुए मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है।

इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। जिस समय यह वारदात हुई, उस समय इलाके में काफी भीड़भाड़ थी। छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसने तीन-चार युवकों को भागते हुए देखा, जिन्हें वह नहीं जानती थी और उसने पहले कभी देखा भी नहीं था।

पुलिस अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई है ताकि गोली चलाने वाले अपराधियों की पहचान की जा सके। घटना के बाद आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोली किसे निशाना बनाकर चलाई गई थी और इसके पीछे क्या कारण था।

एक ओर जहां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की बात की जा रही है, वहीं दिनदहाड़े इस प्रकार की फायरिंग प्रशासन की सुरक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े करती है।

सेवानिवृत्त फौजी हेमसिंह, जो खुद भी एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ने बताया कि वह अकसर कोचिंग सेंटर के बाद इसी दुकान पर चाय पीने रुकते हैं। बुधवार को भी वह छात्राओं के साथ वहीं रुके थे, जब अचानक यह हमला हुआ।

घटना की सूचना मिलते ही छात्रा रीना के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उसे घायल देख उनके होश उड़ गए। हालांकि उन्हें राहत मिली कि गोली गंभीर रूप से नहीं लगी और रीना की जान खतरे से बाहर है।