कंबोडिया से चल रहा था 1100 करोड़ का साइबर फ्रॉड, जयपुर होटल में रची साजिश, जोधपुर पुलिस ने 6 दबोचे

जोधपुर पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है, जिसमें मलेशियाई ठग कंबोडिया में बैठकर भारतीय नागरिकों से करीब 1100 करोड़ रुपये की ठगी कर रहे थे। इस संगठित साइबर रैकेट का नेटवर्क भारत, मलेशिया और कंबोडिया तक फैला हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 6 एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार विदेशी मास्टरमाइंड के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है।

जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि इस इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड के मास्टरमाइंड मलेशिया के ली जियान हुई, लो दी खेन, चिन यू मिंग और लिओंग केन नेथ हैं। ये सभी कंबोडिया में बैठकर भारत में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। चारों आरोपी मलेशिया से दिल्ली आते थे और फिर जयपुर के एक होटल में सिम कलेक्शन करने वाले भारतीय सरगनाओं से मुलाकात करते थे। इसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय सिम मलेशिया भेजी जाती थी, जिनका इस्तेमाल कंबोडिया से ठगी के लिए किया जाता था।

कैसे सामने आया मामला पुलिस को लंबे समय से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में इनपुट मिला कि कंबोडिया से बैठकर भारत में साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। जोधपुर में भी पिछले साल भगत की कोठी और एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में ऐसे दो मामले दर्ज हुए थे। इन मामलों की जांच के दौरान पुलिस ने करीब डेढ़ महीने तक गहन पड़ताल की।

जांच में सामने आया कि कंबोडिया में बैठकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह भारत में जारी की गई सिमों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने पहली बार रिवर्स ट्रेड एनालिसिस तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें नीचे के एजेंटों से ऊपर के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की रणनीति अपनाई गई।

5,378 सिम से 1102 करोड़ का फ्रॉड कमिश्नर ओमप्रकाश के अनुसार, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच करीब 3 लाख 20 हजार भारतीय सिम विदेश में एक्टिव पाई गईं, जिनमें से लगभग 36 हजार सिम रोमिंग पर चल रही थीं। जांच करने पर 5,378 सिम ऐसी मिलीं, जिनके खिलाफ पूरे भारत में साइबर ठगी की 1,102 करोड़ रुपये की शिकायतें दर्ज थीं।

इनमें एक सिम मुराद खान निवासी सांगरिया, जोधपुर के नाम से पंजीकृत मिली, जिसे सिम एजेंट प्रकाश भील ने जारी किया था। यह सिम 11 अप्रैल 2025 को कंबोडिया भेजी गई थी और इसी के जरिए तेलंगाना के साइबराबाद में एक पीड़ित से करीब 89 लाख रुपये की ठगी की गई।

बल्क में सिम भेजने का खेल जांच में सामने आया कि जोधपुर सहित राजस्थान और अन्य राज्यों में सिम एजेंट और मोबाइल दुकानदार धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं के नाम पर सिम इश्यू कर रहे थे। भोले-भाले और कम पढ़े-लिखे ग्राहकों से अंगूठा सही से नहीं लगने का बहाना बनाकर दो सिम जारी की जाती थीं। एक सिम ग्राहक को दी जाती थी, जबकि दूसरी सिम गिरोह के जरिए मलेशिया भेज दी जाती थी।

एजेंट एक बार में 200 से 1000 तक सिम इकट्ठा कर मलेशिया भेजते थे। प्रति सिम उन्हें 200 से 500 रुपये तक का लालच दिया जाता था। इन सिमों का इस्तेमाल कंबोडिया में बैठकर साइबर ठगी के लिए किया जाता था।

20 हजार से ज्यादा सिम एक साथ रिचार्ज पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि एक साथ 20 हजार से ज्यादा सिमों को रिचार्ज किया जाता था। सिंगापुर की एक कंपनी, भारत के टेलीकॉम ऑपरेटर के जरिए इन सिमों को रिचार्ज करवाती थी। रोमिंग एक्टिव होने के कारण ये सिम विदेश में भी बिना किसी रुकावट के चलती थीं।

6 एजेंट गिरफ्तार, सिम बंद होंगी इस मामले में जोधपुर पुलिस ने राजस्थान और पंजाब के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सिम डिस्ट्रीब्यूटर और विक्रय एजेंट शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में सिम और फिंगरप्रिंट मशीनें भी बरामद की हैं।

कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि अब 5,400 सिमों को बंद कराया जाएगा और उनसे जुड़े व्हाट्सऐप अकाउंट भी डिएक्टिवेट किए जाएंगे। इसके साथ ही रोमिंग पर चल रहे अन्य 36 हजार मोबाइल नंबरों की भी जांच की जा रही है।