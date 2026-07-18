जोधपुर में फिर 5 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी; 3 ICU में भर्ती

गलत ब्लड चढ़ाने के मामले की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा को सौंप दी है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आवश्यक क्रॉस-चेकिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

राजस्थान में प्रसूताओं की बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही है। जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में पिछले दो दिनों के दौरान पांच प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए हैं। सभी महिलाओं का इलाज फिलहाल उम्मेद हॉस्पिटल में चल रहा है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि ये सभी प्रसूताएं जिले के अलग-अलग सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों से रेफर होकर यहां पहुंची थीं तथा इनमें डिलीवरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव (ब्लड लॉस) की शिकायत थी।

उम्मेद हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. मोहन मकवाना ने बताया कि पांचों महिलाओं की डिलीवरी अन्य अस्पतालों में हुई थी। डिलीवरी के बाद अधिक रक्तस्राव और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होने पर उन्हें हायर सेंटर के रूप में उम्मेद हॉस्पिटल भेजा गया। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला की तबीयत उम्मेद हॉस्पिटल में नहीं बिगड़ी है।

तीन महिलाएं ICU में, एक वेंटिलेटर सपोर्ट पर अस्पताल प्रशासन के अनुसार, पांच प्रसूताओं में से चार को गंभीर स्थिति के चलते आईसीयू में भर्ती किया गया था। इनमें से एक महिला की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, जबकि तीन अन्य अभी भी आईसीयू में उपचाराधीन हैं। एक प्रसूता की स्थिति में सुधार होने के बाद उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ मरीजों में लो ब्लड प्रेशर और अत्यधिक रक्तस्राव जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं, जिनका इलाज जारी है।

एक महीने में 13 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से बढ़ी चिंता जोधपुर में पिछले एक महीने के भीतर सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के कुल 13 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले 20 जून को पावटा स्थित जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई थी। इनमें से दो महिलाओं को पहले मथुरादास माथुर अस्पताल और बाद में एम्स जोधपुर रेफर किया गया था, जबकि छह महिलाओं का इलाज जिला अस्पताल में ही किया गया। बाद में सभी महिलाओं की हालत में सुधार होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।

उस मामले की जांच में ऑपरेशन थिएटर, दवाइयों और अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई थी। बावजूद इसके लगातार सामने आ रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गलत ब्लड चढ़ाने का मामला भी अभी चर्चा में इसी बीच उम्मेद हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ाने का मामला भी अभी शांत नहीं हुआ है। धापू नाम की एक प्रसूता को कथित रूप से नाम की समानता के कारण गलत ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ा दिया गया था। जानकारी के अनुसार, महिला को खून की कमी के चलते रेफर किया गया था, लेकिन उसे ओ पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया। इसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, यूरिन बंद हो गया और किडनी संबंधी गंभीर दिक्कतें पैदा हो गईं। बाद में उसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसका डायलिसिस चल रहा है और वह आईसीयू में भर्ती है।

जांच रिपोर्ट में सामने आई लापरवाही गलत ब्लड चढ़ाने के मामले की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा को सौंप दी है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आवश्यक क्रॉस-चेकिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जांच में रेजिडेंट डॉक्टरों, लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।