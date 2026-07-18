जोधपुर में फिर 5 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी; 3 ICU में भर्ती
गलत ब्लड चढ़ाने के मामले की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा को सौंप दी है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आवश्यक क्रॉस-चेकिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
राजस्थान में प्रसूताओं की बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही है। जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में पिछले दो दिनों के दौरान पांच प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए हैं। सभी महिलाओं का इलाज फिलहाल उम्मेद हॉस्पिटल में चल रहा है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि ये सभी प्रसूताएं जिले के अलग-अलग सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों से रेफर होकर यहां पहुंची थीं तथा इनमें डिलीवरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव (ब्लड लॉस) की शिकायत थी।
उम्मेद हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. मोहन मकवाना ने बताया कि पांचों महिलाओं की डिलीवरी अन्य अस्पतालों में हुई थी। डिलीवरी के बाद अधिक रक्तस्राव और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होने पर उन्हें हायर सेंटर के रूप में उम्मेद हॉस्पिटल भेजा गया। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला की तबीयत उम्मेद हॉस्पिटल में नहीं बिगड़ी है।
तीन महिलाएं ICU में, एक वेंटिलेटर सपोर्ट पर
अस्पताल प्रशासन के अनुसार, पांच प्रसूताओं में से चार को गंभीर स्थिति के चलते आईसीयू में भर्ती किया गया था। इनमें से एक महिला की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, जबकि तीन अन्य अभी भी आईसीयू में उपचाराधीन हैं। एक प्रसूता की स्थिति में सुधार होने के बाद उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ मरीजों में लो ब्लड प्रेशर और अत्यधिक रक्तस्राव जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं, जिनका इलाज जारी है।
एक महीने में 13 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से बढ़ी चिंता
जोधपुर में पिछले एक महीने के भीतर सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के कुल 13 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले 20 जून को पावटा स्थित जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई थी। इनमें से दो महिलाओं को पहले मथुरादास माथुर अस्पताल और बाद में एम्स जोधपुर रेफर किया गया था, जबकि छह महिलाओं का इलाज जिला अस्पताल में ही किया गया। बाद में सभी महिलाओं की हालत में सुधार होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।
उस मामले की जांच में ऑपरेशन थिएटर, दवाइयों और अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई थी। बावजूद इसके लगातार सामने आ रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
गलत ब्लड चढ़ाने का मामला भी अभी चर्चा में
इसी बीच उम्मेद हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ाने का मामला भी अभी शांत नहीं हुआ है। धापू नाम की एक प्रसूता को कथित रूप से नाम की समानता के कारण गलत ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ा दिया गया था। जानकारी के अनुसार, महिला को खून की कमी के चलते रेफर किया गया था, लेकिन उसे ओ पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया। इसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, यूरिन बंद हो गया और किडनी संबंधी गंभीर दिक्कतें पैदा हो गईं। बाद में उसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसका डायलिसिस चल रहा है और वह आईसीयू में भर्ती है।
जांच रिपोर्ट में सामने आई लापरवाही
गलत ब्लड चढ़ाने के मामले की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा को सौंप दी है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आवश्यक क्रॉस-चेकिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जांच में रेजिडेंट डॉक्टरों, लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।
लगातार सामने आ रहे इन मामलों के बाद जोधपुर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी मामलों की चिकित्सकीय निगरानी की जा रही है और जहां भी लापरवाही मिलेगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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