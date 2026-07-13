जोधपुर से दर्शन कर लौट रहे 5 दोस्तों की मौत, डंपर में घुसी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो

हादसा बाड़मेर-जोधपुर नेशनल हाईवे पर पचपदरा थाना क्षेत्र के भाडिंयावास गांव के पास रात करीब 11:30 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो तेज गति से चल रही थी। इसी दौरान वह सामने चल रहे डंपर के पिछले हिस्से से टकरा गई।

राजस्थान के बालोतरा जिले में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब जोधपुर में भोमियाजी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और कई लोग वाहन के अंदर ही बुरी तरह फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

हाईवे पर डंपर से पीछे से टकराई स्कॉर्पियो यह हादसा बाड़मेर-जोधपुर नेशनल हाईवे पर पचपदरा थाना क्षेत्र के भाडिंयावास गांव के पास रात करीब 11:30 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो तेज गति से चल रही थी। इसी दौरान वह सामने चल रहे डंपर के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

राहगीरों ने शुरू किया रेस्क्यू, अस्पताल पहुंचाए घायल हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी तथा काफी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकाला। पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल राजकीय नाहटा अस्पताल, बालोतरा पहुंचाया गया।

इलाज के दौरान बढ़ी मृतकों की संख्या अस्पताल में डॉक्टरों ने रेवांताराम, स्वरूपाराम और भरत को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल किशन, भावेश, बाबू, मुकेश और हेमाराम को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान किशन और भावेश ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई, जबकि तीन घायलों का इलाज जारी है।

सभी मृतक कानोड गांव के रहने वाले पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान बालोतरा जिले के कानोड गांव निवासी रेवांताराम (26) पुत्र गेनाराम जाट, स्वरूपाराम (27) पुत्र मेहराराम जाट, भरत (25) पुत्र बन्नाराम जाट, किशन (27) पुत्र शेराराम जाट और भावेश पुत्र कलाराम जाट के रूप में हुई है। सभी युवक जोधपुर स्थित भोमियाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने गांव लौट रहे थे।

गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए। एक साथ पांच युवकों की मौत की खबर से कानोड गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।