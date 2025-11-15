Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जोधपुरjodhpur road accident dumper hits bike two youths dead driver absconded
जोधपुर में सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से दो युवकों की मौत, ड्राइवर फरार

जोधपुर में सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से दो युवकों की मौत, ड्राइवर फरार

संक्षेप: जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। भांडू–फींच रोड पर एक डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

Sat, 15 Nov 2025 11:06 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुर
share Share
Follow Us on

जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। भांडू–फींच रोड पर एक डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि एक युवक सड़क पर दूर तक जा उछला, जबकि दूसरा झाड़ियों में गिरा पाया गया। घटना के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हादसा शाम करीब 6:30 बजे हुआ, जब बाइक सवार दोनों युवक भांडू की तरफ आ रहे थे, जबकि डंपर फींच की दिशा में जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रही बाइक को सीधे चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह पलट गई और दोनों युवक मौके पर ही दम तोड़ बैठे। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बोरानाडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

थाना अधिकारी शकील अहमद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ है कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ। उन्होंने बताया कि डंपर चालक घटना के तुरंत बाद वाहन छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर घटनाक्रम की पुष्टि कर रही है।

मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और राहगीरों ने बताया कि भांडू–फींच रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन सड़क संकरी होने के कारण हादसे अक्सर होते रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बार-बार स्पीड कंट्रोल और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि ऐसे हादसों पर रोक लग सके।

हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवकों की पहचान भी हो गई है। मृतक शेरसिंह (31) दौसा जिले की महवा तहसील के नहींरा गांव का रहने वाला था। दूसरा युवक परब सिंह (45) करौली जिले के श्री महावीरजी थाना क्षेत्र के पटोंदा गांव का निवासी था। दोनों जोधपुर में काम के सिलसिले में रहते थे और हादसे के समय काम से ही लौट रहे थे।

पुलिस ने शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है और वे जोधपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे लापरवाह डंपर चालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, मौत का कारण बनने सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Road Accident Innocent Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।