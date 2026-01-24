जोधपुर में पुलिस ने अफीम पीते 6 लोगों को रंगे हाथों दबोचा

संक्षेप: जोधपुर शहर में नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। अब तक जहां पुलिस की कार्रवाई मुख्य रूप से नशे की तस्करी करने वालों तक सीमित रहती थी

जोधपुर शहर में नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। अब तक जहां पुलिस की कार्रवाई मुख्य रूप से नशे की तस्करी करने वालों तक सीमित रहती थी, वहीं अब मादक पदार्थों का सेवन करने वालों पर भी सीधे एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में उदय मंदिर थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अफीम का सेवन कर रहे 6 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

कमिश्नरेट क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों में यह पहला मामला माना जा रहा है, जिसमें नशा करने वालों के खिलाफ सीधे NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई राइकाबाग क्षेत्र में की गई।

सार्वजनिक स्थान पर चल रहा था अफीम का सेवन उदय मंदिर थाना अधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राइकाबाग इलाके में कुछ लोग खुलेआम अफीम का सेवन कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। वहां छह लोग सार्वजनिक स्थान पर बैठकर अफीम पीते हुए पाए गए, जिन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और सभी आरोपियों को थाने लाया गया। कार्रवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि नशा सार्वजनिक स्थान पर किया जा रहा था, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा था।

ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थाना अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपियों के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं। यदि रिपोर्ट में अफीम या अन्य मादक पदार्थों के सेवन की पुष्टि होती है, तो आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

NDPS एक्ट के तहत उपभोक्ताओं पर भी सख्ती पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि NDPS एक्ट की धारा 27 के तहत अफीम, डोडा, स्मैक जैसे मादक पदार्थों के सेवन पर भी सजा का प्रावधान है। अब तक आमतौर पर तस्करों पर ही कार्रवाई होती थी, लेकिन इस बार सीधे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई कर पुलिस ने साफ कर दिया है कि नशा करने वाला भी कानून की नजर में अपराधी है।

थाना अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (BNS) और NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है और आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में – शेखर विश्नोई (36) निवासी पुरानी पुलिस लाइन, राइकाबाग

नवीन शर्मा (38) निवासी बागर चौक, सदर कोतवाली

मोहम्मद हसन (43) निवासी शांति प्रिय नगर, चीरघर

सुरेन्द्र सिंह राजपूत (42) निवासी मकराना, हाल जगदंबा कॉलोनी, जोधपुर

नंदलाल सिंह राजपुरोहित (58) निवासी रसाला रोड, पृथ्वीपुरा, महामंदिर

अब्दुल कादिर (38) निवासी साइकिल मार्केट, हाथीराम का ओड़ा शामिल हैं।

पुलिस का सख्त संदेश पुलिस कमिश्नरेट का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। नशे के खिलाफ चलाया जा रहा यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि शहर में न तो नशे की तस्करी बर्दाश्त की जाएगी और न ही नशे का सेवन।

अधिकारियों का मानना है कि नशा सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में उपभोक्ताओं पर कार्रवाई कर नशे की मांग को कम करने की दिशा में यह एक अहम कदम है।